Super tajná šoubiznisová svadba: Raperi si povedali áno!

"Existuje tak veľa momentov, ktoré zdieľam so svetom, a potom sú tu také, ktoré si chcem nechať pre seba. Sobáš bol jedným z tých momentov. Náš vzťah bol taký nový, rozchádzali sme sa a dávali dokopy a museli sme ešte veľa dospieť, ale boli sme veľmi zaľúbení a nechceli sme sa navzájom stratiť. Jedno septembrové ráno sme sa zobudili a rozhodli sa, že sa zosobášime," napísala rodáčka z New Yorku na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter s tým, že svadba bola veľmi skromná a dokonca bez snubného prsteňa.

Podľa sobášneho listu sa Offset a Cardi B zosobášili 20. septembra v Atlante v štáte Georgia. V októbri však rapper, aj napriek tomu, že už boli svoji, požiadal svoju manželku verejne o ruku. Urobil tak na pódiu počas koncertu Power 99’s Powerhouse vo Philadelphii a daroval jej zásnubný prsteň s osemkarátovým diamantom. "Veľmi si cením a milujem môjho manžela za to, že chcel, aby som mala ten špeciálny moment, o ktorom sníva každé dievča, keď si pokľakne a dá mi na prst prsteň. A on to pre mňa urobil!" napísala 25-ročná rodáčka z New Yorku.

Špekulácie o manželstve Cardi B a Offseta sa objavili po tom, ako sa rapper v nedeľu počas BET Awards o rapperke vyjadril ako o manželke. "Ďakujem Bohu, ďakujem mojej manželke. Vy by ste mali poďakovať vašej," uviedol vtedy 26-ročný interpret.

Manželia momentálne očakávajú príchod ich prvého potomka - dcéry, ktorá sa má narodiť začiatkom júla. "A teraz, už keď to viete, vy malí zvedaví zasrani, môžete aspoň prestať hovoriť, že mám dieťa mimo manželstva," dodala na záver svojho príspevku o svadbe Cardi B.

Cardi B, vlastným menom Belcalis Almanzar, debutovala v roku 2017 singlom Bodak Yellow, ktorý sa dostal na prvú priečku Billboard Hot 100 a v roku 2018 jej vyniesol aj dve nominácie na Grammy. Jej prvý album Invasion of Privacy, ktorý sa dostal na trh v apríli 2018, debutoval na prvej priečke Billboard 200 a okrem spomínaného Bodak Yellow z neho vzišli aj ďalšie tri úspešné single Bartier Cardi, Be Careful a I Like It.

Formácia Migos vznikla v roku 2009 v Atlante a tvoria ju Quavo, Takeoff a spomínaný Offset, pričom prvý a druhý menovaní sú strýko a synovec, zatiaľ čo Offset a Quavo sú bratranci. Debutový album Yung Rich Nation uviedli na trh v júli 2015. Po ňom ponúkli aj EP nahrávku s názvom 3 Way (2016), štúdiovku Culture (2017), a tento rok v januári jej pokračovanie s názvom Culture II. S oboma poslednými menovanými nahrávkami sa skupine podarilo dobyť americký rebríček Billboard 200.