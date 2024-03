Premiéra filmu Smršť: Maštalírova manželka ako DRSNÁ KOČKA a Tormová v SEXI MINI!

Premiéra filmu Smršť (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V pondelok večer sa v bratislavskom nákupnom centre na nábreží Dunaja konala veľkolepá premiéra filmu Smršť. Psychologický triler do kina prilákal množstvo celebritných hostí, no zúčastnili sa aj samotní tvorcovia. Pozrite sa s nami, ako to tam vyzeralo!