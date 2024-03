Jojkársky exmoderátor po rokoch v spoločnosti: SEXI manželka a on... Čistý TARZAN!

Ján Bakala (Zdroj: Tv Joj)

BRATISLAVA - Ján Bakala kedysi hviezdil na obrazovkách Jojky. No a teraz... Je na nespoznanie! Po rokoch prišiel do spoločnosti ruka v ruke s manželkou. Krátkym vlasom dal zbohom a dnes nápadne svojím három pripomína Tarzana!

Ján Bakala bol kedysi moderátorom jojkárskeho Top Star. Diváci si ho veľmi obľúbili, no po čase sa z obrazoviek stiahol do úzadia. Na sociálnej sieti Instagram bol však stále aktívny. Na profil zverejňoval súkromné zábery, no a v septembri minulého roka sa podelil s fotografiami z vlastnej svadby. Za manželku má naozaj krásnu ženu!

Po rokoch aj on zavítal do spoločnosti. Presnejšie na galavečer odovzdávania cien Krištáľové krídlo. So sebou mal aj svoju lásku. Blondínka zvolila hnedé šaty s rafinovaným rozparkom, v ktorých pôsobila brutálne sexi. No a exmoderátor... Od čias, keď ešte moderoval, sa poriadne zmenil. Kaderníka už nenavštevuje naozaj dlhú dobu, pretože má na hlave poriadne háro. Dá sa povedať, že svojím novým imidžom pripomína Tarzana! Veď pozrite!

Ján Bakala s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)