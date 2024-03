Miss World čelí kritike: Česká víťazka vraj vyhrať nemala... Slová o RASIZME a DISKRIMINÁCII!

(Zdroj: Profimedia)

Na sociálnych sieťach, a to najmä na oficiálnom profile súťaže Miss World sa začali vo veľkom rojiť správy, podľa ktorých výhra Krystyny nebola úplne zaslúžená. Mnohí tvrdia, že viťazkou sa mala stať súťažiaca Lesego Chombo, ktorá reprezentovala Botswanu.

„Miss Česká republika je krásna, nepochybne. Mohla by byť dvojčaťom minuloročnej víťazky, ale aj ona hlboko vo vnútri vie, že tá koruna mala ísť do Botswany. Verím, že je najvyšší čas, aby sa africké/čierne krajiny stiahli z tejto šarády. Rok čo rok posielame to najlepšie a aj keď je jasné, že by mali vyhrať, sú v pozadí,“ znie jeden z množstva podobne ladených komentárov. „Totálna blbosť, Botswana zvládla s prehľadom poslednú disciplínu a mala vyhrať. Je jasné, že nechcete, aby vyhral Afričan,“ myslia si ľudia. K tejto ostrej kritike sa napokon postavila aj Taťána Makarenko - prezidentka Miss Českej republiky.

Krystyna Pyszková (Zdroj: X/UpscforAll)

Tá hovorí, že víťazstvo Kristyny bolo jednoznačne férové a poukázala na to, že o akomkoľvek rasizme či diskriminácii ani nemôže byť reč, keďže sa na vysokých priečkach umiestnili aj ženy tmavej pleti.

„Čo na to povedať? Ja si myslím, že všetci, ktorí sa pozreli aspoň na nejaké zbežné informácie o finále Miss World 2024 v Indii, tak videli, že v top štyri boli dve ženy tmavej pleti a dve ženy bielej pleti, takže to bolo fifty fifty. Myslím si, že je úplne fér, keď v top štyri boli dve ženy tmavej pleti a dve dievčatá bielej pleti, takže naozaj necítim akúkoľvek diskrimináciu finalistiek z Afriky,“ vyjadrila sa pre extra.cz Makarenko, ktorá zároveň odkázla, že súťaž Miss nie je žiadnou politickou záležitosťou.

