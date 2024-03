Jojka hasí PROBLÉM: V poslednej chvíli ZRUŠILA hlavnú večernú reláciu!

Jana Krescanko Dibáková (Zdroj: TV JOJ)

Politická relácia Na hrane s moderátorkou Janou Krescanko Dibákovou sa mala vysielať vo vynovených priestoroch. No nekoná sa tak! Televízia Joj ju v poslednej chvíli zrušila. Informoval o tom portál mediaboom.sk.

Dôvodom je podľa ich informácii práve problém s hosťami, ktorých mená doposiaľ ani nezverejnili. Robia tak vždy deň pred vysielaním. Niektorí politici aktuálne neprijímajú pozvania do relácii a taktiež si vyberajú hostí, s ktorými by išli do debaty. Televízia tak musela rýchlo konať a za Na hrane nájsť adekvátnu náhradu. Namiesto politickej debaty sa bude vysielať prezidentská.

Na obrazovkách Joj 24 neuvidíte spomínanú diskusiu až mesiac kvôli Veľkonočným sviatkom či moratóriám pred prezidentskými voľbami. Relácia by mala uzrieť svetlo sveta vo svojich nových priestoroch až 11. apríla

(Zdroj: TV JOJ)