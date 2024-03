Markizácki diváci vytočení do biela: TOTO akceptovať NEBUDEME... Prestávame Let's Dance pozerať!

Z toho nadšení diváci tanečnej šou Let's Dance nie sú! (Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Včera sa uskutočnilo už v poradí 3. kolo markizáckeho Let's Dance. Opustiť šou musel ďalší pár. Tentoraz to boli Ján Ďurica a Vanesa Indrová. A práve to nesmierne vytočilo divákov. Prestávame to pozerať!

Včera večer sme opäť boli svedkami famóznych výkonov súťažiacich Let's Dance. No ako to už býva zvykom, aj toto kolo musel niekto vypadnúť. Tentoraz to boli futbalista Ján Ďurica a tanečníčka Vanesa Indrová. Diváci z toho nadšení ale nie sú. Ďuricu si priaznivci tanečnej šou veľmi pochvaľovali, a tak ich prirodzene mrzí, že opustil parket tak skoro.

Na sociálnych sieťach sa začali objavovať komentáre od nahnevaných ľudí, ktorí nesúhlasia s tým, že vypadol spomínaný pár. Podľa nich sú v súťaži oveľa horší tanečníci. „Minimálne traja sú tam s prehľadom o dosť horší, veľmi nespravodlivé vypadnutie," napísala jedna diváčka a pridali sa k nej viacerí. „Sorry, ale toto akceptovať nebudem... Absolútne nespravodlivé vypadnutie. On bol z tých, ktorí keby tam ešte pobudne, krásne by sa vypracoval a vytrénoval, lebo na to mal. Nepamätám si lepšieho športovca v tejto šou ako bol on," okomentovala ďalšia.

Divákom vraj po tomto nezostáva nič iné, ako to prestať pozerať. „Ok, ďalej to pozerať nebudem," vyjadril sa rázne istý muž. Podobných komentárov v rovnakom duchu nájdete po internete naozaj veľmi veľa. Rovnaká situácia sa stala aj minulý rok, keď súťaž v prvých kolách opustila talentovaná Helena Krajčiová. Ste sklamaní, že práve Ján Ďurica opustil Let's Dance tak zavčasu?

(Zdroj: TV Markíza)