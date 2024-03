Zľava: bývalý hokejista Marián Gáborík, tanečnica Ivana Gáborík, modelka Daniela Peštová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Ivana a Marián Gáboríkovci si po minuloročných skvelých tanečných výkonoch nenechali ujsť prvé kolo deviatej série Let´s Dance. Síce iba ako diváci, ale s o to väčším nadšením.

Marián Gáborík v predošlej sérii Let´s Dance prelomil ľady a dokázal, že aj športovci dokážu zvládnuť tanec na výbornú. V réžii svojej manželky Ivany podával bravúrny výkon a bude čo robiť, aby ho niekto zo športovcov v tanci prekonal. Zachutil im tanec tak, že by okamžite a s nadšením znovu radi vybehli na parket? „Keby sa dalo, tak samozrejme...strávili sme tu nádherné chvíle a určite nám to chýba“, priznal Marián a dodal, že mu v tanci bránia pohybové problémy: „Mne ten Let´s Dance odpálil koleno svojím spôsobom… ten jive, posledný tanec, bol posledný klinec…". Čaká ho teda operácia, do ktorej sa nechce vrhnúť strmhlav, ale najprv všetko poriadne prekonzultovať s odborníkmi.

Odhliadnuc od toho sa majú dobre a dcéry im robia obrovskú radosť: „Sme zaneprázdnení, nenudíme sa, užívame si naše baby a sami seba“. Popravde by to možno chcelo ešte nejakého hokejistu, teda syna, zatiaľ sme však ostali pri dcérach a ich športových aktivitách.

Marián Gáborík po Let´s Dance trpí: Hrozivé zranenie a nutná veľká operácia! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)