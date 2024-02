Top ÚLETY z plesu: Špongia do sprchy, prsia na úteku a… Zabudla si dať dole nátačky?!

(Zdroj: Topky.sk/Profimedia)

PRAHA - Uplynulý víkend sa niesol v znamení noblesy - v Obednom dome v Prahe sa totiž konal jubilejný 10. ročník Česko-Slovenského plesu. Podujatie bolo, už tradične, prehliadkou krásnych rób a dokonalých stylingov... No našli sa aj také, ktoré doslova vyčnievali z radu. Toto sú top úlety večera!

Keď sa povie ples, väčšina žien si automaticky predstaví krásne princeznovské šaty, vyčesaný drdol a jemnú eleganciu. Módny vkus má však každý iný a zatiaľ čo niekto má rád striedmosť, iný si zakladá na extravagancii či provokácii. Aj na Česko-Slovenskom plese boli dámy, ktoré vyčnievali z radu a pútali na seba pozornosť jedinečným vzhľadom.

Česká módna návrhárka Debbie Brown sa vyhla hlasickej plesovej róbe a namiesto bohatej sukne, mala objemné celé šaty. Nude nariadený kúsok okamžite na seba strhol pozornosť všetkých prítomných a krásna dáma bola v spoločnosti doslova neprehliadnuteľná... Pripomínala však trochu hubku na sprchovanie.

Pohľady všetkých sa upriamovali aj na českú influencerku Dominiku Myslivcovú. Oblečené mala sexi červené šaty "na jedno rameno". Práve tento tvar dekoltu ju však trochu potrápil. Dva pruhy látky, ktoré vychádzali zo sukne, jej prekrývali prsia a tvorili mašľu na ľavom ramene - zboku jej však takmer vypadol prsník. Našťastie všetko zostalo na svojom mieste a k žiadnemu odhaleniu počas večera nedošlo.

Český herec Jiří Hána od rozchodu s Radkou Fišarovou, ku ktorému došlo ešte v roku 2019, v spoločnosti so žiadnou novou ženou nebol. Na Česko-Slovenskom plese tak mala jeho krásna priateľka premiéru. A vidno, že vo vymetaní spoločenských podujatí je ešte "nováčik" - jej voľba šiat totiž nebola na túto príležitosť najvhodnejšia. Zelený kúsok nespĺňal dress code "black tie".

Vzhľadom zaujala aj iná dáma z radov hostí, ktorá síce nebola verejne známa, no rozhodne patrila k najvýraznejším osobnostiam večera. Pohľady prítomných pútal jej extravagantný účes, ktorý pôsobil, akoby si z vlasov zabudla zložiť nátačky. Ak by sa volil najzaujímavejší účes večera, určite by obsadila prvé miesto.

Jedna z prítomných dám predviedla skutočne zaujímavý účes.