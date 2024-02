Anna Jakab Rakovská s manželom Robom Jakabom (Zdroj: Instagram R.J.)

Anna Jakab Rakovská je dvojnásobná mama. V roku 2020 priviedla na svet dcérku Agnes a o dva roky neskôr k nim pribudol synček Ondrej. Aj pri takto malých deťoch sa herečka odhodlala obuť si tanečné topánky a vydať sa za tancom.

Onedlho ju totiž uvidíme v markizáckej šou Let's Dance. Nedávno sme zastihli jej manžela Roba Jakaba v spoločnosti a pri tejto príležitosti sme boli zvedaví na to, čo hovorí na Aničkinu príležitosť a či ju bude podporovať.

Anna Jakab Rakovská (Zdroj: Tv Markíza)

„No určite ju budem podporovať, neviem či budem chodiť na každý prenos, to si myslím, že skôr nie, ale podporovať ju budem,“ vyjadril sa s tým, že bude doslova tŕpnuť kam to až dotiahne. Anička však nenechala svojho manžela v štychu a spoločne si to zariadili tak, aby bolo postarané aj o deti a aby na nich neostal Robo sám. Ako to vyriešili sa dozviete z rozhovoru nižšie.

Jakab Rakovská mieri do Let's Dance: Tréningy zosúladila s rodičovstvom... TAKTO si to ZARIADILA! (Zdroj: Ján Zemiar)