Müllerová na 50-ke Majtánovej v NEOBYČAJNÝCH šatách: Ženy, výber pochopíte a zatlieskate!

Soňa Müllerová sa s Karin Majtánovou stali veľmi dobrými priateľkami najmä odvtedy, čo spolu moderujú reláciu Dámsky klub. Soňa dokonca dohliada na jej výzor a radí Karin so štýlom oblečenia a treba uznať, že vždy sú perfektne zladené: “Viem, čo jej svedčí a ona tomu neprikladá až takú dôležitosť, tak sa na mňa spolieha. Už to svedčí o tom, že je menežerka, že sa obráti na tých ľudí, ktorí vedia, čo jej svedčí“. Menežerkou svojho života je však samotná Karin, ktorej želá krásny a spokojný život: „Žneš, čo si zasiala, ale zároveň tá 50-ka je o tom, aby ti narástli krídla, aby si do svojho života zatiahla aj niečo úplne nové, kde dáš svoje nadšenie“, narážala tým aj na to, že Karin začala spievať a práve na oslavách pokrstila svoje nové CD-čko.

Prekvapila ale aj samotná Soňa, ktorá prišla vo veľmi ležérnom glamour outfite. Vyzerala úžasne, prekvapí vás však dôvod, prečo si vybrala práve tieto šaty. Každopádne bola šťastná, že sa stretla s ľuďmi, ktorých síce stretáva aj v práci, ale je to iný kontext a iná situácia.

