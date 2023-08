Herec z Popelky kašľal na Šafránkovú: Balil o 12 rokov staršiu kráľovnú!

Vítězslav Jandák (Zdroj: FS Barrandov)

PRAHA - Hoci všetci padali k nohám Libuši Šafránkovej, jej kolega z rozprávky o Popoluške Vítězslav Jandák sa zahľadel do kráľovnej. O 12 rokov staršia kolegyňa mu však náklonnosť neopätovala.

Vítězslav Jandák sa narodil 3. augusta 1947. Po strednej škole začal študovať herectvo na JAMU v Prahe, potom prestúpil na DAMU v Prahe.

Uplatnil sa v divadle aj pred kamerami. V roku 1969 sa objavil v študentskom filme Agnieszky Holland, ktorá sa neskôr stala známou poľskou režisérkou. Potom účinkoval v mnohých filmových rozprávkach a v snímkach ako Tři oříšky pro Popelku, Signum Laudis, Co je doma, to se počítá, pánové, Láska z pasáže, Copak je to za vojáka, Tichá bolest, Tankový prapor, Pramen života, Z pekla štěstí 2.

Jandák sa objavil napríklad v seriáloch Arabela, Arabela se vrací, Černí baroni, Bastardi, Rapl.

Vítězslav Jandák (Zdroj: NFA)

Po novembri 1989 sa začal venovať prevažne politike a podnikaniu. V rokoch 2005 až 2006 bol českým ministrom kultúry.

Keď sa spomenie nezabudnuteľná česká rozprávka o Popoluške, každý si hneď vybaví Libušku Šafránkovú, ktorá očarila takmer každého. Nie však Jandáka. „Libuška bola krásna, ale nebola môj typ. Ja som bol vždy skôr na tie severské typy. Ja som túžil po kráľovnej Karin Lesch. Bola taká ľadovo krásna, to mi imponovalo. Snažil som sa na ňu urobiť dojem, napríklad keď som jazdil na koni, ale nefungovalo to,” zveril sa kedysi denníku Blesk.

„Zamiloval som sa do nej, ale tá sa na mňa úplne vykašľala. Mám na to trošku zlú spomienku,” uviedol neskôr v rannej relácii televízie Nova trpko. Nuž, svoje zrejme urobil aj vekový rozdiel, herečka je od neho o 12 rokov staršia.

Vítězslav Jandák (Zdroj: ČT)