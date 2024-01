Trpké priznanie českej herečky: Točenie EROTICKÝCH scén... Nedodržiavali jej HRANICE!

(Zdroj: pixabay.com)

PRAHA - O českej herečke Denise Nesvačilovej (32) sa počas uplynulého roka hovorilo predovšetkým v súvislosti s jej milostným životom. Zaplietla sa totiž so scenáristom Petrom Kolečkom (39). A v čase, kedy dvojica plánovala svadbu, sa on potajomky oženil so svojou bývalkou Anetou Vignerovou (35). Po tejto kauze sa začalo hovoriť, že podvádzaná umelkyňa sa tak trošku odtrhla z reťaze a začala si svoj život užívať naplno. Dokonca sa nechala nafotiť aj pre známy pánsky magazín. No a teraz...

To, že sa Denisa ešte minulý rok odhalila v spomínanom plátku, mnohých prekvapilo. Najnovšie sa ale rozhovorila o tom, že fotenie bolo skutočne príjemné. Ako herečka vraj svojho času omnoho horšie prežívala, keď sa musela vyzliecť pred kamerou a nakrúcať erotické scény. Na rozdiel od pánskeho magazínu, na pľaci vraj nie vždy dodržiavali jej stanovené mantinely.

V rozhovore pre české Extra.cz porovnala sexi fotenie s točením milostných scén. „Bolo jasne dané, vzhľadom aj k mojej profesii, že ja nemôžem ukázať celé prsia alebo, nedaj bože, iné časti. Povedali sme si, že spodná bielizeň je maximum, a v prípade, že pôjdeme do variantu bez spodnej bielizne, tak z takých uhlov, že nebude nič vidieť. A to sa dodržalo. Bolo to o dosť lepšie ako točiť milostné scény, kde sa často nastavia mantinely, a potom sa nedodržiavajú," prezradila a následne to rozviedla.

Z jej slov je zrejmé, že dohodnuté hranice nahoty počas nakrúcania neraz prekročili. „To je, samozrejme, hrozné. Myslím si, že je dobré si tie mantinely nastaviť a potom ich dodržiavať v rámci úcty k tomu umelcovi aj v rámci tej nálady. Nikto z nás nechceme pracovať v prostredí, kde je niekto naštvaný, že je niečo inak, ako malo byť," hovorí Nesvačilová, ktorá dodala, že v dnes už by so sebou nenechala vybabrať ako v čase, keď bola mladšia. Vtedy si vraj ústa neotvorila a bála sa zareagovať.

„Stalo sa mi to mnohokrát, preto som bola aj skeptická v rámci toho fotenia pre pánsky magazín. Viac by som to nerozvádzala, niečo z toho je aj dávno. S tými ľuďmi sme si to poväčšine vyrozprávali. Pravda je taká, že ja som sa v tom veľmi mladom veku bála reagovať tak, ako by som reagovala dnes. Dnes si dovolím viac za sebou stáť," uzavrela Denisa spomínanie na nepríjemné zážitky pred kamerou.

