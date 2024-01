Česko-Slovenský ples sa blíži: TÁTO žena vás minulý rok OHÚRILA... Ktorá bude novou KRÁĽOVNOU?!

PRAHA - Už 17. februára nás čaká jubilejný 10.ročník najprestížnejšej plesovej udalosti roka. Nad Česko-Slovenským plesom 2024, ako každý rok, prevzali záštitu prezidenti oboch našich krajín – prezident Českej republiky Petr Pavel a prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Veľkolepým večerom budú tentokrát hostí sprevádzať Vica Kerekeš a Petr Vondráček. No a, samozrejme, chýbať nebude ani množstvo ďalších významných osobností slovenského a českého šoubiznisu....

Na Česko-Slovenský ples sa už chystajú aj známe prominentné dámy. Je teda zrejmé, že i tentokrát sa môžeme tešiť na prehliadku skvostných rób z rúk popredných módnych návrhárov. Medzi najlepšie oblečené celebrity vždy patrí Andrea Verešová, ktorá väčšinou predvedie model z dielne návrhárky Jany Pištejovej.

Spomedzi minulých ročníkov však nemožno opomenúť ani Moniku Bagárovú, Moniku Hilmerovú, sestry Nízlové zo speváčkeho dua Twiins, pôvabnú Luciu Hablovičovú či moderátorku Simonu Simanovú. Nuž a keď už sme vyššie spomínali Andreu Verešovú, práve ona bola počas minulého roka horúcou adeptkou na titul Kráľovnej plesu 2023. Prvenstvo jej ale nečakane "vyfúkla" úplne iná dáma.

Andrea Verešová (Zdroj: Ján Zemiar)

A síce Miriam Mattová, finalistka Miss z roku 2013 ktorá na plese zažiarila v bielych čipkovaných šatách, ktorým šmrnc dodali priesvitné detaily. Prvé miesto si jednoznačne zaslúžila, no a už teraz sa tešíme na to, ako dokonalé róby nás v Obecnom dome čakajú počas tohto ročníka. A ako to už býva zvykom, o novej kráľovnej opäť rozhodnete vy, prostredníctvom našej ankety.

Šaty z posledného ročníka si môžete pripomenúť v galérii vyššie. A nezabudnite, že 10. ročník Česko-Slovenského plesu nás čaká už 17. februára. My, samozrejme, budeme pri tom!

Miriam Mattová (Zdroj: Ján Zemiar)

(Zdroj: Instagram A.V.)

Miriam Mattová (Zdroj: Ján Zemiar)