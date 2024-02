Razia u slovenského MMA bojovníka: Našli nelegálne časti zbraní! Na súd ho predviedli kukláči

Nové farby polície a nové policajné autá (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

ŽILINA - Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline obvinil 32-ročného slovenského MMA bojovníka Mateja Šurina z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Počas prehliadky v Krásne nad Kysucou v okrese Čadca u neho kriminalisti našli neúplné ručné palné zbrane.

"Obvinený muž si bez povolenia mal v presne nezistenej dobe zadovážiť komponenty a viaceré nedovolene vyrobené neúplné ručné palné zbrane, ktoré mu boli na základe príkazu sudcu pre prípravné konanie zaistené počas domovej prehliadky,“ uviedla Gabriela Kremeňová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

(Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj)

Uvedené predmety balistického charakteru boli zaslané na expertízne skúmanie. Obvineného už vzali do väzby, pretože existuje dôvodná obava, že by mohol v trestnej činnosti pokračovať. Vzhľadom na bojové umenie, ktorému sa venuje, ho na súd sprevádzali ozbrojení kukláči, informuje portál MY Kysuce. "Rozhodnutie o väzbe nie je právoplatné, bude o ňom rozhodovať Krajský súd Žilina,“ uviedla hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Matej Šurin (Zdroj: Oktagon MMA)

Šurin mal podľa svojich príspevkov na sociálnych sieťach k zbraniam blízko, dokonca trénoval taktickú streľbu, v ktorej získaval na súťažiach ocenenia. Okrem toho pôsobil ako dlhoročný dobrovoľný hasič. V MMA kariére si zatiaľ pripísal šesť víťazstiev a päťkrát odchádzal z klietky ako porazený. V roku 2021 sa predstavil aj v organizácii Oktagon MMA. Naposledy zápasil v septembri minulého roku na turnaji Fabriq 3.