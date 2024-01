Šokujúce detaily o ROZCHODE českého gay páru: Bolo to vážne... Herci si chceli ADOPTOVAŤ DIEŤA!

PRAHA - Už niekoľko uplynulých dní sa hovorí o rozchode českých hercov Dana Krejčíka (29) a Matěja Stropnického (40). Druhý menovaný , ktorý pôsobí aj ako novinár a politik, svojho dnes už bývalého partnera podviedol. No ešte väčšie prekvapenie prišlo v momente, keď vyšlo najavo, že Matěj bol Danovi neverný so ženou. A kauza okolo ich rozchodu stále neutícha. Práve naopak. Na verejnosť sa dostali ďalšie šokujúce informácie!

Matej a Dan tvorili pár vyše 6 rokov. Pred niekoľkými rokmi dokonca zainvestovali do chátrajúceho zámku v Osečanoch, ktorý kúpili za 12-miliónov a spoločnými silami ho začali pomaly rekonštruovať. Dvojica sa musela poriadne obracať, keďže je zrejmé, že rekonštrukcia takého sídla nie je práve lacnou záležitosťou. Aby dokázali všetko splácať, najmä Dan si toho na svoje bedrá naložil toľko, až sa to svojho času výrazne podpísalo na jeho zdraví. Schudol 18 kilogramov a skončil na infúziách a umelej výžive.

Aj napriek tomu, že umelec toho pre ich spoločnú budúcnosť obetoval skutočne mnoho, sen o rozprávkovom živote na zámku sa rozplynul ako para. Postaral sa o to Matěj, ktorý Dana podviedol. Podľa českých médií bol svojmu partnerovi dokonca neverný so ženou. „Bolo to so ženou a Dan sa o tom dozvedel. Strašne ho to ranilo. S Matějom sa rozišiel a vrátil sa do Prahy. Daniel ho veľmi miloval. Aj to, aby si obstarali zámok, bol jeho nápad. Teraz sa mu zosypal svet," povedal nemenovaný zdroj pre český Blesk, keď sa nevera prevalila.

Aspoň v očiach verejnosti nič nenasvedčovalo tomu, že by vzťah medzi Matějom a Danom mohol dopadnúť takýmto fiaskom. Predsa len, kvôli kúpe zámku a rekonštrukcii mali spoločné finančné záväzky v nezanedbateľnej výške, no a o tom, že to spolu mysleli vážne, svedčí aj skutočnosť, že uvažovali nad adopciou dieťaťa. Bývalí partneri sa dokonca v roku 2021 zúčastnili českej Zámeny manželiek, kde sa Dan znenazdania musel postarať o šesť detí. A nerobilo mu to žiadny problém. Po dieťati potom túžil ešte viac.

(Zdroj: Instagram )

Po Zámene sa dvojici ozvalo 9-ročné dievčatko z detského domova, ktoré si prialo aby si ho osvojili. „Ja som Emma a je mám 9 rokov. Som v detskom domove. Hovoril si, že by si chcel mať deti, ale že to nejde. Ja by som k vám pokojne išla, pretože si sa mi veľmi páčil. Ja mám rada kone, psy, papagáje, ale možno aj divadlo, ale to neviem, pretože som tam nikdy nebola. A hrady tiež, ale tam som tiež nebola. No, a ak stále chcete dieťa, a viem, že dvaja chlapci si nás nemôžu vziať, ale možno by som sa u tiet mohla prihovoriť. Nevadilo by mi, keby ste si ma vybrali,“ napísala im v liste malá Emma.

Krejčíka táto správa rozplakala a s Matějom sa dohodli, že sa o získanie Emmy do svojej starostlivosti predsa len pokúsi. Dan však vo svojej knihe priznal, že k adopcii napokon, žiaľ, dôjsť nemohlo. A to aj napriek tomu, že o ňu mali veľký záujem. „Emma nebola vhodná na adopciu, pretože jej mamička ju síce pravidelne dáva do ústavov, ale právne jej nikdy nebola odobratá,“ vysvetlil Krejčík.

(Zdroj: Facebook)