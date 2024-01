Nela Slováková ŠOKOVALA fanúšikov: Zverejnila FOTO... PREBOHA, čo to máš s TVÁROU?!

(Zdroj: Instagram NS)

PRAHA - Nela Slováková je bezpochyby krásnou ženou, ktorá je inšpiráciou aj pre mnohé ostatné. Česká influencerka a podnikateľka navyše disponuje extrémne sexi postavičkou, no a na svoje si u nej prídu aj fanúšikovia jedinečných módnych kúskov. Nuž ale, najnovším záberom svojich sledovateľov poriadne prekvapila...

Nela nemá žiadny problém ukázať sa tak, ako ju stvoril Boh. A tým nemyslíme len jej obnažené krivky, ale aj tvár bez akéhokoľvek mejkapu. Na kráse jej to ale vôbec neuberá, práve naopak. Sexi blondínka je skrátka kočka za každých okolností, no a zrejme to bude dôvodom, prečo teraz mnohí zostali ako obarení.

Na sociálnej siet Instagram Nela zverejnila fotografiu z klubu na Bali a myslela si, že ak bude niečo dôvodom kritiky, tak to bude jej úsporný outfit. Ten však nikto neriešil. Sledovatelia sa zamerali na jej tvár, ktorá im prišla akási čudná. „Oblečenie aj postava TOP. Ale v tvári by som vás vôbec nepoznala," napísala jej istá Veronika, ktorej komentár si získal viac ako stovku súhlasných "lajkov".

(Zdroj: Instagram NS)

„Naozaj máte na tejto fotke nejak divnú tvár, akoby ste to ani nebola vy," či „Neviem, čo tu máte s tvárou, možno iba blbá fotka," napísali jej ďalší fanúšikovia, pričom obdobne ladených komentárov pod zverejneným záberom je skutočne mnoho.

A čo na to samotná Nela? Nuž, vidno, že ju táto diskusia veľmi nepotešila a to, že vyzerá zvláštne, podľa nej spôsobil mejkap. „Mohla by som sa, prosím, niekedy výrazne nalíčiť bez podobných rečí? Asi ste zvyknuté, že chodím stále bez mejkapu," zareagovala influencerka na kritiku svojich fanúšikov. Spomínaný záber si môžete pozrieť nižšie:

(Zdroj: Instagram N.S.)