Na RTVS sa valí kritika: Môže za to NOVÁ šou… Kopírujú JOJku?!

BRATISLAVA - Prednedávnom vyšlo najavo, že RTVS zrušila rovno dve zo svojich úspešných relácii. Tou jednou je 5 proti 5, druhou zasa Tajomstvo mojej kuchyne. Kulinárska relácia na obrazovkách končí po 13 rokoch, teda približne len dva roky po tom, čo z obrazovky odišla Kamila Magálová. No a RTVS už ako náhradu ponúka inú šou, ktorá sa však niektorým divákom veľmi nepozdáva.

Keď pred necelými dvomi rokmi RTVS oznámila, že v relácii Tajomstvo mojej kuchyne končí jej hlavná tvár - herečka Kamila Magálová, fanúšikovia pokračovaniu tohto formátu neveštili nič dobré. Populárnu umelkyňu vtedy nahradil spevák Robo Papp, ktorý varil po boku šéfkuchára Gaba Kocáka. Táto dvojica sa ale veľmi neujala a po zhruba roku známy muzikant na obraze skončil.

Kocák sa síce na obrazovkách udržal, no Pappa potom v relácii prestriedali ďalšie známe tváre, ktoré sa menili v pravidelnom intervale po štyroch týždňoch. Avšak ani tento pokus sa zrejme veľmi neujal, keďže RTVS nedávno urobila nečakaný krok a šou Tajomstvo mojej kuchyne definitívne stopli.

Televízia následne oznámila, že pripravuje úplne novú kulinársku šou. Ponesie názov Pravidlá mojej ženy a nad súťažiacimi bude mať dohľad skúsený muž z gastronomickej oblasti. A teda, ide o naozaj veľkú hviezdu. Mentorom budúcich účastníkov sa stane šéfkuchár Peter Duranský, vôbec prvý Slovák, ktorý získal Michelinskú hviezdu.

Podľa opisu RTVS budú v šou proti sebe súťažiť manželské a partnerské páry. Šou sa skladá z dvoch kôl, počas ktorých budú odhalené kuchárske zručnosti partneriek aj šikovnosť ich partnerov. Zároveň budú môcť sledovať ich komunikáciu, zohratosť aj drobné láskavé nezhody. No a tento koncept veľmi nepotešil niektorých divákov, ktorí majú pocit, že ide o akúsi obdobu jojkárskej relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja.

„Super.. "Moja mama vari lepšie ako tvoja" už aj na RTVS...celé zle," píšu diváci v diskusiách. „Znie to tak a aj opis je rovnaký ako Moja mama vari lepšie ako tvoja," či „No úplne mi to pripomína Moju mamu.. Nemohlo to byť iba tak pekne o tipoch a príprave chutných receptov od profesionálov? Škoda," myslia si niektorí, ktorí smútia za konceptom relácie Tajomstvo mojej kuchyne.

Nuž ale keďže šou zatiaľ vysielaná nebola a televízia vyšla iba s pomerne krátkym opisom, možno to bude nakoniec celé inak a Pravidlá mojej ženy napokon nebudú mať vôbec nič spoločné s konkurenčnou reláciou. Určite si teda nenechajte ujsť samotnú premiéru!