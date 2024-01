Rytmusov HIT má už 18 rokov: Vrazil doňho posledné peniaze… Je z toho HYMNA STOKÁROV!

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Vlado Anjel)

Keď Patrik Rytmus Vrbovský so skupinou Kontrafakt vydali v roku 2003 prvú pieseň Dáva mi, zožali ňou obrovský úspech. A nielen doma, ale aj v Poľsku a Nemecku. Nasledoval album E.R.A. a... V roku 2006 sa raper rozhodol, že sa vydá vlastnou cestou. Vznikol jeho debutový album Bengoro, z ktorého sa predalo viac ako 15 000 kusov.

Len tri piesne z albumu si však vyslúžili aj videoklip, a jednou z nich je Cigánsky sen. „Bola to vlastne prvá vec z albumu Bengoro a chcel som opísať vlastne všetky črty Romákov,“ opísal Rytmus pieseň, z ktorej sa okamžite stal hit. „Tá skladba bude mať 20 rokov o 2 roky a hocikedy, hocikde ju pustím, tak proste vybuchnú ľudia,“ priznal hudobník, ktorý si dnes žije luxusným životom. No v čase, kedy pieseň vznikala, tomu tak rozhodne nebolo.

„Haluz je taká, že posledné peniaze, čo som mal na účte, som dal za letenku, kde sa išiel točiť Cigánsky sen. Išiel som do New Yorku, prvýkrát v živote som bol vlastne aj v Amerike, že som išiel na legendary scénu, kde som videl amerických raperov, že to mali v klipe - proste, že tam chcem byť, ako tí americkí raperi, pri tej stene,“ prezradil po rokoch Rytmus s tým, že dnes je z Cigánskeho sna „hymna stokárov.“

Svoju sólovú hudobnú kariéru bude mapovať aj koncert s názvom King forever, ktorý Rytmus odpáli už budúci rok 14. septembra v pražskej O2 aréne.

Rytmus o piesni Cigánsky sen