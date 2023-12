Krásna správa! Herečka Natália Puklušová sa stala mamou... FOTO z pôrodnice!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Koncom mája sa na verejnosť dostala správa, že z herečky Natálie Puklušovej sa stane mama. Prvé dieťatko nosila pod srdcom svojmu priateľovi Michalovi. A už je ich malý poklad na svete... Blondínka to oznámila fotkou priamo z pôrodnice!

Herečka Natália Puklušová prežíva najradostnejšie obdobie svojho života. V máji prezradila, že sa s partnerom Michalom čoskoro stanú rodičmi. „Keď už si to načal... Vidíte, áno, dobre vidíte. Veľká som, tučná som. Budem mama,“ prezradila vtedy svojim sledovateľom na sociálnej sieti Instagram. Už vtedy priznala, že pod srdcom nosí dievčatko.

No a ten veľký deň už nastal. Tak ako herečka prezradila, že je tehotná, tak oznámila aj to, že porodila - prostredníctvom príbehu na sociálnej sieti. Zverejnila foto priamo z pôrodnice. „Dali sme to. Idem sa zotaviť a všetko vám vyrozprávam,“ napísala k záberu, na ktorom zjavne dojčí svoju malú princeznú. Rodičom gratulujeme a bábätku prajeme veľa zdravia!

(Zdroj: Instagram N.P.)