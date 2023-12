Dcéra (3) Daniely Nízlovej NEROZPRÁVA: Prestala kvôli rozchodu… Navštevujú odborníkov!

(Zdroj: Archív Twiins)

V januári 2020 sa Daniela Nízlová stala mamičkou dcérky Lindy. Tú porodila svojmu vtedajšiemu partnerovi, futbalistovi Stanovi Lobotkovi. Vzťah dvojice však napriek spoločnému dieťaťu nevydržal a v novembri 2021 prišiel rozchod. A ten bol obrovskou ranou nielen pre samotnú Danielu, ale aj pre malú Lindu.

Po tomto náročnom momente vraj úplne prestala rozprávať. „Linduška slabikovala. Keď mala 10 mesiacov. Potom, keď sa udiala dosť dôležitá zmena v živote (rozchod), prestala rozprávať úplne. Všetko ale chápala, rozumela, mala dokonalú gestikuláciu (všetko ukázala) a 2 mesiace dozadu sa rozrozprávala. Snažíme sa zdokonalovať,“ priznala na sociálnej sieti Instagram.

Situáciu Daniela nepodceňuje a so svojou princeznou navštevuje aj odborníkov. „Naša malá veverička dnes bola u skvelej detskej ortopédky. Zistila, že koreň jazyka je na jednej strane kratší a spôsobuje to ťažšiu výslovnosť. Linduš má tiež jednu stranu panvy nižšie, takže máme fyzio a logopedické cviky, ortopedickú obuv a mala by sa následne zlepšiť aj reč, keď to vycvičíme, netušila som, že je to takto prepojené,“ pokračovala Nízlová.

Tá sa rozhodla celý svoj príbeh vyrozprávať práve preto, že môže niekomu pomôcť. „Možno niekomu odľahne, že nie ste v tom jediní. Dá sa pomôcť, len treba sa vzdelávať a informovať a nezanedbať niečo, čo sa dá pekne napraviť,“ dodala speváčka. Držíme palce!