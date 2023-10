Prípravy na vianočné turné Roba Opatovského sú v plnom prúde. Na čo sa môžu fanúšikovia tešiť?

(Zdroj: Lenka Filipeje)

Od prvej adventnej nedele, 26. novembra až do 20. decembra bude spevák a hudobník Robo Opatovský na svojom tohtoročnom Šťastné a Veselé Tour 2023. Na vybraných koncertoch ho budú sprevádzať aj špeciálni hostia – Bystrík, Marián Čekovský a skupina Fragile.

„Prípravy na vianočné turné sú už v plnom prúde. Nadväzujem na úspešné minuloročné turné k albumu Šťastné a Veselé, ale chcel by som, aby to bolo ešte veselšie a vianočnejšie. Rovnako ako aktualizované fotografie od Lenky Filipeje,“ povedal spevák R. Opatovský. Ten plánuje mať na každom koncerte miestny detský spevácky zbor a verí, že možnosť vystúpiť na profesionálnom pódiu bude pre deti unikátny zážitok. „V Bratislave sme si už so zborom prešli niektoré pesničky, zopakovali sme si veci z minulého roka a nahrali si vybrané z nich, aby sme ich mohli ešte vylepšiť,“ prezradil umelec, z ktorého sála nadšenie z príprav.

Koncerty v Bratislave, Piešťanoch, Martine a Trenčíne budú mať aj svojich špeciálnych hostí. V hlavnom meste bude Opatovského sprevádzať jeho kamarát Bystrík, s ktorým má dueto Na kopce. Pesnička si získala svojich fanúšikov aj vďaka videoklipu, inšpirovanému filmom S tebou mně baví svět, v ktorom nechýbali komické a až extrémne situácie. V jednom momente dokonca spevák prišiel o šaty a naháňal deti, ktoré s nimi utekali.

Robo Opatovský & Bystrík - Na kopce!

Počas tohto roka uviedol do života Robo Opatovský aj dueto s Mariánom Čekovským Po čom ženy túžia. Hoci sa jedná o nevianočnú skladbu, nebude chýbať v setliste turné. Špeciálne v Martine, kde bude hosťom aj samotný Marián Čekovský. „Samozrejme, bude aj do veľkej miery improvizácia. Dohodli sme sa však, že odohráme veľa vianočných skladieb,“ povedal R. Opatovský.

Robo Opatovský & Marián Čekovský - Po čom ženy túžia

Špeciálnym hosťom bude skupina Fragile, s ktorou umelec spolupracuje po prvý raz. S Braňom Kostkom sa však pozná ešte z čias štúdií na konzervatóriu. „Fanúšikovia ich budú môcť vidieť v Piešťanoch a Trenčíne. A budú to vlastne dva plnohodnotné koncerty, môj aj ich. Špecialitou budú duetá Čas sviečok a Vianoce, ktoré si s nimi zaspievam, rovnako ako skladba Na kopce, v ktorej vystúpia všetci chlapi zo skupiny,“ prezradil spevák. Počas celého turné ho bude sprevádzať aj jeho kapela v zložení Roman Mečiar, Ernest Vizváry, Michal Fedor a Robo Tkáč.

V playliste Šťastné a Veselé Tour 2023 sa objavia hlavne vianočné skladby ako Na Vianoce chcem byť doma, Vianočný kráľ a ďalšie zo štyroch vianočných albumov, ktoré Robo Opatovský doteraz vydal. Najviac sa spevák teší na pieseň V bájnom Betleheme, ku ktorej chystá videoklip: „Je to muzikantská a spevácky náročná pesnička. Na každom z koncertov minulý rok zožala standing ovation a hoci som ju pôvodne netipoval na singel, tak tieto reakcie zmenili môj názor a rozhodol som sa pripraviť k nej videoklip. Ten vyjde začiatkom novembra a sám som zvedavý, ako sa ľuďom bude páčiť.“ Z „nevianočných skladieb“ sa môžu fanúšikovia tešiť na úspešné skladby Keď muž miluje ženu, Modlím sa hudbou alebo Muž a žena.

