Azra z Farmy v slzách: Po NEVERE s Denisom... Prišiel jej list od BÝVALÉHO FRAJERA

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - To, že Azra s Denisom už oficiálne tvoria farmársky pár, nie je žiadnym tajomstvom. Hoci si spočiatku do oka veľmi nepadli, neskôr to medzi nimi zaiskrilo a ich náklonnosť postupne prerástla aj do intímností. Ich románik však mal jeden háčik. Azra bola totiž pred nástupom na Farmu zadaná...