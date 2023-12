ŠOKUJÚCE priznanie Hanychovej: Kollár s ňou chcel dieťa... Kúpil jej luxusné auto!

Agáta šokovala priznaním o Borisovi Kollárovi (Zdroj: Profimedia/Topky)

Agáta Hanychová je známa tým, že si servítku pred ústa nekladie. Potvrdila to aj teraz. Matka troch detí priznala, že bývalý predseda parlamentu, Boris Kollár, s ňou chcel mať v minulosti dieťa. Kúpil jej aj luxusný darček!

„Zas sa bude o mne písať a ľudia budú na mňa nahnevaní... Od Borisa Kollára som dostala Mercedes,“ priznala v relácii Agáta a Vincent: Taky názor, ktorú moderuje spolu so svojím bratom. „Vtedy som ešte nemala žiadne deti, ale on chcel mať so mnou dieťa. A tak mi dal k Vianociam Mercedes. S Borisom Kollárom som bola raz na jednej večeri,“ pokračovala.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Portálu Blesk.cz však vtedy povedala, že luxusné vozidlo v sume približne 40-tisíc eur si zabezpečila za svoje peniaze. „Auto som si kúpila sama. Potrebovala som väčšie, pretože do toho starého malého sa mi nezmestil Kryšpínov kočík. A tiež som chcela auto, ktoré bude veľmi bezpečné,“ prezradila Agáta.

„Bol to jediný dar, ktorý som od muža dostala. Odvtedy si kupujem darčeky sama. Boris má úchylku, že potrebuje mať deti s inými ženami... Takže s Borisom hráme vlastne rovnakú hru,“ dodala v spomenutej relácii.

(Zdroj: Instagram A.P.)