BRUTÁLNA HÁDKA na Farme: Zastrašovanie… Oje*ávaš, VYPADNI odo mňa!

Zdroj: TV Markíza

Dievčatá si skočili do vlasov po voľbe slubov. Mirka sa totiž nechala počuť, že netuší, za koho zaslahuje. Hoci je Sára z inej generácie, majú k sebe blízko. To poriadne naštartovalo Luciu, ktorá Miroslave vytkla, že "nekope" za svoj tím. No a rovnako sa nechala počuť, že ak by ich Mirka podrazila, je celkom možné, že to bude mať nepríjemné následky.

Mirka Sáru nakoniec označila, no povedala jej aj o konflikte s Luciou. A tá sa poriadne rozhnevala! „Nechoď za mnou.. Nechoď za mnou. Vieš, čo som povedala, že keď nebudeš za tímom, podľa toho budem konať. Aj keby ťa zoberiem do duelu. Tak čo, čo si sa zesrala? Si normálna Mira? Si normálna?!" hromžila temperamentná tmavovláska.

A pri týchto slovách to neskončilo. Medzi dievčatami začali padať aj poriadne ostré vulgarizmy! Viac už uvidíte vo videu nižšie a v premiérovej epizódy Farmy už dnes večer!