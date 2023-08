Eva Cifrová zverejnila INTÍMNU FOTO s bábätkom: Problémy s dojčením?

Eva Cifrová (Zdroj: Ján Zemiar)

Od pôrodu dcérky ešte síce neubehli ani dva týždne, no Eva si už naplno uvedomuje, že prežíva najkrajšiu úlohu v živote každej ženy. Na sociálnej sieti Instagram dokonca zverejnila záber intímnej chvíle s malou Elayou a ukázala, ako ju dojčí.

Nás zaujímalo, či všetko klape tak, ako má a a či s kŕmením dcérky nemá žiadny problém. No a ukázalo sa, že všetko je v najlepšom poriadku. „Plne dojčiť bola moja veľká túžba, Mám obrovské šťastie, že Elaya sa hneď nádherne prisala a mliečka mám dostatok,” prezradila pre Topky.sk čerstvá mamička Eva. To, ako to dievčatám spolu ide, dokonca pochválila aj lekárka.

(Zdroj: Instagram E.C.)

„Nepotrebujem dokrmovať. Boli sme s malou na prvej poradni a keď Elayu odvážili, tak pani doktorka s úsmevom povedala, že maminka dobre varí,” teší sa Eva, ktorú v tejto novej úlohe naplno podporuje aj partner a otec jej dcérky Lukáš a podľa modelky je z neho ukážkový tatino.