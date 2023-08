Zostava farmárov je KOMPLETNÁ: Markíza predstavila posledných 5 súťažiacich!

Toto je generácia X. (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Pätnásta séria reality šou Farma sa dostane na televízne obrazovky už doslova o pár dní. A diváci zatiaľ poznajú len 10 súťažiacich, teda generácie Y a Z. No už je známa aj tá posledná, najstaršia skupina farmárov, narodená pred rokom 1989. TOTO je generácia X!

Roman Záležák (39)

Roman je podnikateľ zo Štúrova. Je šťastne ženatý a má dve dcéry. Ak by sa mu Farmu podarilo vyhrať, dokončil by cestu okolo sveta. Má rád dobrodružstvo a práve preto sa prihlásil aj do reality šou.

Lucia Gašparíková (40)

Lucia kedysi patrila k bláznivým párty dievčatám. Neskôr sa však jej priority zmenili a dnes svoju energiu naplno venuje športu. Za roky pôsobenia vo fitness, žala úspechy aj na svetových súťažiach. Je veľkou fanúšičkou Farmy.

Adam Rohárik (41)

Adam dlhé roky žil a pracoval v Írsku, no vrátil sa na Slovensko. Na Farmu sa prihlásil, aby otestoval svoje zručnosti a schopnosti. Dá sa však predpokladať, že bude patriť k najzručnejším súťažiacim. Okrem skúseností s chovom zvierat, je aj zručným kováčom a vyrába vlastné nože.

Miroslava Kozárová (40)

Mirka pracuje ako kontrolórka kvality vo firme na výrobu mincí. Nedávno prišla o manžela a zostala na výchovu dvoch detí úplne sama. Na Farmu sa prihlásila, aby začala novú etapu života, navyše finančná výhra by sa jej v aktuálnej situácii veľmi hodila.

Miroslav Mimochodek (38)

Aj v 15-tej sérii Farmy máme českého súťažiaceho. Mirek pracuje ako projektant fotovoltaických elektrární, takže plány hospodára Martina by mal bez problémov rozlúštiť. Do reality šou sa prihlásil, aby vystúpil zo svojej komfortnej zóny.

