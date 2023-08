Markíza predstavila ďalších FARMÁROV: TOTO je generácia Y!

Generácia Y (Zdroj: TV Markíza)

Marek Mikuš (29)

Marek pochádza z Detvy a hoci pracuje v štátnych službách, považuje sa za dobrodruha. Miluje adrenalín a výzvy. Aj preto sa prihlásil do Farmy, aby získal nové zážitky a spoznal nových ľudí. Považuje sa za dobrého lídra a túto pozíciu by si rád vybojoval aj na statku.

(Zdroj: TV Markíza)

Sára Vrablecová (30)

Sára pochádza zo Záhoria a pracuje ako kaderníčka. Finančná výhra je pre ňu motiváciou, rada by si v budúcnosti otvorila vlastný salón. V boji o výhru by jej mohli pomôcť skúsenosti s jogou a meditáciou, pretože si počas cesty do finále plánuje zachovať chladnú hlavu.

(Zdroj: TV Markíza)

Denis Čatlóš (29)

Denis pracuje v korporáte, no toto nie je smer, ktorým by sa chcel v živote uberať. Jeho snom je presadiť sa ako fotograf. No zatiaľ nenašiel motiváciu, aby sa k takejto zásadnej zmene v živote odhodlal. Možno mu k tomu dopomôže práve Farma. Aj on sa ju totiž chystá vyhrať.

(Zdroj: TV Markíza)

Nikola Škrvaňová (27)

Nikolu volajú kamaráti Zloriana. Či má táto prezývka aj opodstatnenie, sa už čoskoro dozvieme z televíznych obrazoviek. Pochádza zo Slovenskej Ľupče. A rovnako ako jej kolegovia, aj ona by sa rada stala víťazkou Farmy. Z finančnej výhry by chcela zabezpečiť svoju rodinu.

(Zdroj: TV Markíza)

Daniel Kňažík (25)

Daniel sa otvorene hlási ku gej komunite a je aktivistom, ktorý bojuje za práva znevýhodňovaných ľudí. Na Farmu sa prišiel zviditeľniť, chcel by sa totiž stal televíznou hviezdou.

(Zdroj: TV Markíza)