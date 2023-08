FACKA pre farmárov tesne pred štartom: Takúto ZMENU nikto nečakal… Výhra nie je istá!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Už čoskoro na obrazovkách televízie Markíza odštartuje 15. séria reality šou Farma. Súťažiaci sú už na statku, no keby vedeli, aké zmeny pre nich tento ročník chystá, možno by svoju účasť v šou prehodnotili. Výhra vôbec nie je istá!

Pätnásta séria Farmy sa nesie v duchu viacerých zmien. Prvou je samotná téma, keď proti sebe bojuje 15 súťažiacich rozdelených do troch skupín podľa generácií. A ako informuje markiza.sk, na stratégie a intrigy nebude príležitosť. V aktuálnom ročníku totiž neplatí gendrové pravidlo, to znamená, že do duelu môže ísť naozaj každý.

Navyše, vyraďovanie bude trvať celé dva večery. Začne v piatok, kedy diváci uvidia takzvaný "Boj o záchranu" a v nedeľnej časti už prebehne samotný duel. Ale najzásadnejšou zmenou je fakt, že finančná výhra nie je tentokrát vôbec garantovaná. Ak sa totiž súťažiaci nebudú snažiť, v závere reality šou môžu vyhrať podstatne nižšiu sumu ako po minulé roky.

Ale takisto aj oveľa vyššiu. „Jedna z najväčších zmien je, že výhra nie je garantovaná. Každé euro, ktoré si víťaz odnesie, si budú musieť farmári zaslúžiť spoločnou cestou. Ak sa rozhodnú, že sa budú flákať a prestanú pracovať, mince od Martina nedostanú, a tým pádom výhra môže byť oveľa nižšia, ako bola po minulé roky. Na druhej strane, keď zamakajú, budú sa správať dobre a nebudú porušovať pravidlá, tak výhra môže byť oveľa vyššia,“ prezradil režisér Lukáš Kodoň.

Túto informáciu sa súťažiaci dozvedia až na statku a po nej zrejme mnohí oľutujú, že sa do reality šou vôbec prihlásili. Zaujímavosťou tiež je, že farmári budú viackrát postavení pred vážne rozhodnutia. Buď môžu získať osobnú výhru, napríklad status farmára týždňa, alebo môžu zvýšiť stav výherného konta pre konečného víťaza.