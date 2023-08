Slovenský herec OTVORENE: Po tomto sa BÁL o svoju kariéru!

František Kovár (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenský herec (76) prehovoril o svojom strachu z minulosti. Bál sa o svoju kariéru. Doslova mal strach z reakcií na jeho úlohu v istom počine. No potom ostal príjemne prekvapený.

František Kovár je ostrieľaný slovenský herec. Hral už v mnohých divadelných i televíznych počinoch. Momentálne ste ho pravidelne mohli vídať v jojkárskom seriáli Nemocnica, ktorý sa onedlho začne opäť vysielať.

Hranie v tomto projekte si herec veľmi pochvaľuje. Bol príjemne prekvapený, keď mu v ňom ponúkli hereckú úlohu. „Pán režisér Novák bol u nás v divadle na jednom našom predstavení, a nejakým takým spôsobom, že som sa mu páčil, že by som sa hodil na túto postavu, tak ma oslovili. A odvtedy sa v tejto Nemocnici vytešujem so všetkými, s ktorými tam účinkujem, s celým štábom a predovšetkým s naším vynikajúcim režisérom,” povedal pre Topky.sk.

Seriál Nemocnica síce patrí k jeho srdcovkám, ale na túto hereckú úlohu z minulosti nezabudne snáď nikdy! „Bola jedna rola kedysi dávno v televízii, ktorá bola teda proti môjmu naturelu. Boli to kriminálne príbehy, kde som hral takého, povedal by som vraha žien,“ rozpovedal sa.

„A keď to malo ísť do vysielania, tak som sa strašne bál, že keď to odvysielajú, tak už si viac v televízii nezahrám a hlavne, všetky ženy sa odo mňa odvrátia,“ priznal svoje vtedajšie obavy o svoju kariéru.

„Ale čo bolo vtedy zaujímavé, a to bolo moje vtedy veľké prekvapenie, že moja kolegyňa Zita Furková mi zatelefonovala po tej premiére v televízii: Ferko, ty si to tak bravúrne zahral. Gratulujem. Perfektné,“ zaspomínal si na príjemnú odozvu. Hercov strach bol tak v tomto prípade úplne zbytočný.

V súkromí je už 50 rokov zaľúbený do svojej manželky Daniely, v našom rozhovore vyššie sa dozviete kľúč k šťastnému vzťahu, ako má on.