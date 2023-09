Slovenský herec mesiac od pohrebu PREHOVORIL o otcovi (†75): Slzy v očiach a... Na TOTO nikdy NEZABUDNE!

Martin Kaprálik (Zdroj: Vlado Anjel)

Martin Kaprálik prehovoril o svojom zosnulom otcovi: Na toto nikdy nezabudne! (Zdroj: Maarty Von B)

Hoci už uplynul nejaký čas, rana zo straty blízkeho človeka nikdy nebude dostatočne zacelená. S svoje o tom vie aj známy herec a dabingový kráľ Martin Kaprálik, ktorý, žiaľ, prišiel pred vyše mesiacom o svojho otca a zároveň uznávaného slovenského umelca Dušana Kaprálika (†75).

Ako poďakovanie za jeho celoživotnú prácu sa mu rozhodla jeho najbližšia rodina spoločne s kolegami z divadla Nová scéná usporiadať rozlúčku. Toto divadlo vybrali práve preto, že Dušan Kaprálik, prezývaný “Kapor“, tu pôsobil dlhé roky. Ich "posledné zbohom" boli vskutku výnimočné, keď prebiehalo vo forme divadelného predstavenia. Anielen o tom Martin so slzavými očami prehovoril osobne pre Topky.sk.

„Ono sa to keď odíde takáto legenda, tak sa to aj tak patrí. A hlavne odišiel človek, ktorý zanechal vo všetkých ľuďoch v divadle, kolegoch, priateľoch, rodine, tak veľa toho divadelného, že si zaslúžil ten priestor od nás, aby sme si zaspomínali, aby sme sa aj pousmiali nad niektorými vecami, ktoré sme spolu zažili,“ začal na úvod Martin a neskôr prešiel k ich spoločnému vtipnému zážitku, na ktorý veru len tak ľahko nezabudne.

Kaprálikovci (Zdroj: Vlado Anjel)

„Vybehli sme na Wahlenbergove plesá vo Vysokých Tatrách. V lete, vyšiel som hore, bola tam zima jak hovädo a boli tam také fľaky snehu, tak som bol nadšený. Že v lete sneh, úžasné. A oziabali má ruky a hovorím, že oci, že asi by sa hodili rukavice. Že nie je problém, rukavice máme, vytiahol náhradné ponožky z ruksaku. Ponožky, hej? Tak som si ich navliekol na ruky a mal som rukavice, lebo sa vždy vedel vynájsť v takýchto veciach, no a odteraz nosím tie ponožky vždy, keď idem na túru v Tatrách a chodím naozaj často na tie túry,“ zaspomínal si na ich humorné chvíle a dokonca túto takpovediac Kaprálikovú vychytávku posunul aj ďalej svojim potomkom.

Martin Kaprálik (Zdroj: Vlado Anjel)

„A vždy si na neho spomeniem a nielen teraz, keď odišiel, ale už to roky robím, že tie ponožky mám aj som ich využil, aj som to posunul mojim deťom zase ďalej túto vychytávku a spomínam na to veľmi... Mal tú prírodu rád a vždy nás to dobilo všetkých aj jeho aj mňa aj naše deti. A preto tá láska k tým horám. Ale, samozrejme, že hovorím o horách a každý sa nás pýta, že čo tá herecká kariéra, tak jasné, že ju ovplyvnil,“ zdôveril sa herec v našom rozhovore.

Viac sa už dozviete vo videu vyššie, kde nám Martin prezradil aj to, ako sa vysporiadal so stratou svojho milovaného otca.

Česť jeho pamiatke.

(Zdroj: Vlado Anjel)