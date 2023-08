Podvádzaná MILENKA išla s kožou na trh: Stres z rozchodu spustil ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY!

Denisa Nesvačilová musela riešiť nepríjemné zdravotné problémy. (Zdroj: Profimedia/Beauty body clinic Praha)

PRAHA - Psychický stav dokáže výrazne ovplyvniť naše zdravie - či už pozitívne alebo negatívne. Stačí len trocha stresu a ten sa okamžite odzrkadlí na pleti či vlasoch. Aktuálne by o tom vedela hovoriť česká herečka Denisa Nesvačilová, ktorá je po ťažkom rozchode. Náročné obdobie sa odzrkadlilo na jej rukách, kvôli ktorým musela vyhľadať pomoc!

Českej herečky Denisy Nesvačilovej boli v posledných mesiacoch plné médiá. Dôvodom bol jej vzťah a následný rozchod so scenáristom jojkárskej Ivety Petrom Kolečkom. Ten totiž v čase, kedy dvojica plánovala svadbu a spoločnú dovolenku, sa potajomky oženil so svojou bývalou, modelkou Anetou Vignerovou. Denisa sa o tom dozvedela od novinárov.

Táto podpásovka a odkopnutie pred celým Českom a Slovenskom, stáli ryšavku veľa nervov a stresov. No a to sa podpísalo na jej zdravotnom stave. Výrazne sa jej totiž zhoršil problém, s ktorým herečka bojuje od detstva - atopický ekzém. „Je to ochorenie, ktoré najviac zhoršuje stres a toho som ja mala teraz pomerne dosť,“ prezradila Super.cz Nesvačilová.

„Ja som tie problémy nemala asi od devätnástich vôbec a potom sa to začalo s nejakými stresovými vecami objavovať znova a v oveľa ťažšej forme,“ dodala herečka, ktorá sa rozhodla vyhľadať pomoc na klinike, ktorá sa zaoberá čínskou medicínou. „Keď nás Denisa oslovila, bola v akútnej fáze dermatologického ochorenia, ktoré jej v rôznych vlnách sťažuje život prakticky od malička,“ vyjadrila sa pre Blesk Mgr. Judita Havlová.

Atopický ekzém je autoimunitné ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť, no dá sa dostať pod kontrolu. „Po intenzívnych 3 mesiacoch návštev, vďaka akupunktúre, gytoterapii a laserovému ošetreniu je Denisa z najhoršieho vonku a my sme neskutočne hrdé, že môžeme byť súčasťou jej cesty za zdravou kožou. Bez kortikoidov, ktoré jej už nezaberali,“ dodala lekárka.

Klinika zverejnila aj fotografie, ktoré zachytávajú, v ako hroznom stave Denisa ekzém mala. A hoci nejde o život ohrozujúce ochorenie, každý, kto ho pozná, uzná, že dokáže poriadne strpčiť život. Z najhoršieho je už, našťastie vonku a teraz ryšavke zostáva už iba jediné - zbytočne sa nestresovať!

(Zdroj: Instagram/Beauty body clinic Praha)