Trápenie slovenského herca: Dva týždne v NEMOCNICI... Obrovské BOLESTI!

„Dlho som nebol aktívny na sociálnych sieťach... Moje leto v podstate začalo skvelo, užíval som si teplo a konečne voľno a domov. No len na pár dní,” začal v príbehu na sociálnej sieti Instagram Lukáš, ktorý vzápätí poďakoval tímu sestričiek a lekárov z košickej nemocnice. „Za ich dvojtýždňovú starostlivosť. Som veľmi rád, že je to všetko na dobrej ceste a môžem sa vrátiť do života,” vyjadril sa herec, no neuviedol, o čo konkrétne išlo.

My sme ho preto oslovili s otázkou, čo ho priviedlo až k tomu, že musel byť hospitalizovaný. „Viac ako tri týždne brušných bolestí a kŕčov ma pripútali na lôžko. Dva týždne sa riešil problém. Bolo o mňa skvelo postarané a pani doktorke Gombošovej a celému tímu II. Internej kliniky gastroenterológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach patrí obrovská vďaka. Prišlo sa na problém, ktorý mi v bruchu začal šarapatiť,” vysvetlil Lukáš pre Topky.sk a prezradil, že dlhé dni mal nepredstaviteľné kŕče v bruchu, ktoré mu spôsobovali obrovské bolesti.

Napokon sa, našťastie, lekárom podarilo prísť na to, čo ho trápi. A síce, zápal tenkého čreva. A tak mohla na rad prísť aj relevantná liečba. „Prešiel som vyšetreniami ako CT a endoskopia, ale som už pod správnou liečbou a konečne sa ide správnou cestou. Momentálne sa už cítim skvelo, nemám žiadne bolesti, ale bude mi ešte ambulantne podávaná infúzna liečba,” dodal Lukáš, ktorému prajeme, nech je čím skôr všetko v absolútnom poriadku.

