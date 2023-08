Začiatky komičky Evelyn: FOTO spred 12 rokov... Tá HANBA!

Eva Evelyn Kramerová (Zdroj: Instagram EK)

BRATISLAVA - Komička Evelyn v týchto dňoch prekvapila svojich fanúšikov, keď sa z nej zrazu stala ryšavka. No nie je to prvýkrát, čo má vlasy ohnivej farby. Pozrite, ako vyzerala, keď začínala so stand-upom.

Eva Kramerová je známa ako komička a moderátorka pod umeleckým menom Evelyn. Všetci si ju spájajú s blond hrivou, no občas aj ona zatúži po zmene.

V roku 2021 sa krátko ukazovala na verejnosti ako brunetka a teraz je z nej zrazu ryšavka.

(Zdroj: Instagram EK)

No nie je to prvý raz, čo zatúžila po takejto farbe. V časoch, keď začínala na pódiách s mikrofónom v ruke, mala odtieň vlasov podobný. Pripomenula jej to kamarátka, ktorá reagovala na jej aktuálnu zmenu. „Idem vám teraz poslať fotku spred 12 rokov, keď som začala ako mladá nádejná stand-up komička,” oznámila fanúšikom Evelyn.

No v začiatkoch kariéry si nemohla dovoliť nechať kopu peňazí v kaderníckom salóne. „Mala som aj vtedy ryšavé vlasy. Chcem upozorniť – áno, žila som na internáte, išla som si sama kúpiť peroxid, vyperoxidovať, potom oranžovú, červenú, hocičo... Proste bolo treba sporiť na vifonky a poskladať sa na veľkú fľašu neviem čoho,” priblížila okolnosti. A potom už ukázala spomínaný záber. „Hanba, tá hanba...” komentovala to so zodpovedajúcim výrazom.

(Zdroj: Instagram EK)

(Zdroj: Instagram EK)