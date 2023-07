Markizácky fešák musel ísť pod NÔŽ: INFEKCIA z Thajska… FOTO len pre silné žalúdky!

(Zdroj: Instagram Z.V.)

PRAHA - Uff, tak na toto sa pozerá naozaj ťažko! Fešák z markizáckej reality šou Love Island sa posledné týždne dôkladne pripravoval na svoj prvý profesionálny zápas MMA. Aj napriek tomu, že Zbyněk Vlček naozaj makal a výzvu prijal i keď prišla v deň, kedy mu zoperovali meniskus, nezľakol sa. No a hoci sa jeho koleno stihlo zrehabilitovať, do ringu napokon nenastúpi. Príčina je však celkom iná...

Zbyněk na sociálnej sieti Instagram zverejnil záber, kde sedí na lekárskom lehátku s previazanou rukou. Už z toho bolo zrejmé, že všetko nie je v absolútnom poriadku, no ďalšie fotografie v príspevku jeho sledovateľov doslova šokovali. Kučeravý fešák totiž ukázal niekoľko snímok svojho lakťa, na ktorom bolo vidno čudnú hrču.

Celý problém započal počas MMA sústredenia v exotickom Thajsku. Na začiatku to však vraj vôbec nevyzeralo vážne. „Tu už prebiehal tvrdý záver mojej prípravy na moju zápasovú premiéru a ja som sa cítil skvele. Trénoval som tu so špičkou ako svetového, tak aj českého MMA. Bol som bez zranení, na tréningu všetko klapalo, ako malo a tešil som sa na zápas. Tri dni pred odletom do Česka mi trochu sčervenal lakeť. Avšak to som nejako neriešil a trénoval som ďalej," opísal Zbyněk, ktorý dodal, že jeho ruka počas ďalších dní začala nepekne opúchať a na lakti sa mu vytvorila spomínaná hrčka.

„Dostal som antibiotiká a posledný deň som bol bez tréningu. Avšak stále som bol pripravený ísť na zápas. V deň odletu ale už lakeť nevyzeral vôbec dobre a začínal som sa obávať. V utorok o polnoci sme sa vrátili do Prahy a dohovorili sme doktora hneď na ráno," vysvetlil Vlček, ktorý ani v najhoršom sne nečakal, čo bude z úst lekárov počuť. Hrčka, ktorá narástla, musela byť okamžite vyoperovaná, pričom mu zároveň oznámili, že žiadny zápas absolvovať nemôže.

Zranenie ale nespôsobila príprava na zápas. Český fešák sa totiž v Thajsku nakazil. „V tej chvíli som nevedel, čo povedať... Skrátka som tomu nechcel veriť. Ide o infekčné ochorenie, ktoré je potrebné dať okamžite z tela von. Bohužiaľ, tieto infekcie sú v thajskom dusnom prostredí pomerne bežné... A mne sa to tentoraz nevyhlo. Taká je realita. Človek to musí prijať a ísť ďalej," napísal Zbyněk, ktorý na záver dodal, že cítí obrovské sklamanie, no svojim fanúšikom aspoň poďakoval za obrovskú podporu.

Zbyňkovi prajeme skoré uzdravenie a veríme, že sa mu naskytne ďalšia príležitosť, aby si sen o profi zápase napokon predsa len splnil.

