ROZZÚRENÁ česká herečka: Bordel na chalupe... Ľudia jej tam SE*Ú a SEXUJÚ!

Mahulena Bočanová (Zdroj: CT)

Chalupu na Slapoch navrhol a postavil herečkin otec, architekt Jan Bočan. O to citovejší vzťah k nej Mahulena má. No to, čo sa v okolí domu deje, by rozčúlilo úplne každého, aj keby nešlo o rodinné dedičstvo.

„Nielenže mi kdejaké ožraté hovädo lezie na privátne mólo a už tam za tie roky bola splodená tretina slapskej populácie. Ale ešte tam chodia na hajzel do lesa, nechávajú rozbité sklo a tí s vybranejšími maniermi dokonca pos*até toaletné papiere, špaky, zbytky jedla, kondómy a všemožný bordel,” rozčúlila sa umelkyňa, ktorá samozrejme nemá nad chalupou neustály dohľad.

Pozemok preto opatrila tabuľou so zákazom vstupu a upozornením, že ide o súkromný areál. Ako však skonštatovala, už jej ju asi stokrát ukradli.

„Keď niekedy zase poleziete na kúpačku a na hajzel k niekomu "domov", tak si spomeňte, že vám by sa tiež nepáčilo, keby cudzí ľudia liezli k vám na záhradu, pretože vy tam práve nie ste a je to tam pekné,” poprosila ľudí o ohľaduplnosť. „A keď už ste taký debil, že vám to trápne nie je, tak po sebe aspoň upracte bordel, ďakujem,” dodala.

Okrem neporiadku Bočanovú rozčuľuje aj fakt, že na to doplatila jej dcéra. „Som z toho fakt na mŕtvicu, hlavne, keď si o črep Márinka rozrezala nohu. Ľudia sú strašní burani,” napísala Blesku, keď sa na situáciu informoval.

Mahulena Bočanová s dcérou (Zdroj: Instagram MB)