Hviezda SuperStar priznala nového priateľa: Ulovila o 12 rokov staršieho herca!

A je to vonku! Svoj vzťah po dlhom zahmlievaní konečne potvrdili. Finalistka prvej série českej SuperStar Šárka Vaňková a herec Petr Vondráček sú zamilovaní až po uši. Dlhodobé priateľstvo sa zmenilo na lásku. Do spoločnosti už vyrazili ako oficiálny párik!

„Áno, trávime spolu so Šárkou veľa času, takto by som to povedal,” uviedol herec tajomne pre český portál Extra.cz. „Áno trávime spolu veľa aj voľného času,” doplnila ho so smiechom speváčka a tým potvrdila, že si k sebe naozaj našli cestu.

Síce sa poznajú už vyše 20 rokov, no zaiskrilo to medzi nimi až teraz. A to v divadle pri mileneckej scéne! „V komédii Prezidenti mám rolu premiéra a Šárka tam hrá moju milenku, tak sme si len povedali, že to budeme študovať doma,” povedal s humorom Petr. „Dali sme si to ako domácu úlohu, takže preto to na javisku pôsobí tak bezchybne,” dodal.

Svoj vzťah povýšili po niekoľkých mesiacov už aj na vyšší level. Petr totiž Šárku zoznámil aj so svojou 13-ročnou dcérkou Aničkou.