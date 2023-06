Nora Kabrheľová o HRÔZE v base: Ak by sa dalo, SKOČÍM Z OKNA… Pri prepustení sa ZLOŽILA!

Noru Kabrheľovú, predtým Mojsejovú, pozná celé Slovensko vďaka reality šou Mojsejovci. Svojím výrazným správaním sa zapísala do pamäti nejedného človeka. A preto to bol pre ľudí oveľa väčší šok, keď sa Nora v roku 2013 ocitla na 13 mesiacov v kolúznej väzbe. Dostala sa tam kvôli daňovej kauze.

Teraz sa po dlhých 11 rokoch vo videopodcaste VäzbaSK rozhodla prehovoriť o hrôze, ktorú počas pobytu v cele prežívala. Ako sama priznala, bola z toho tak šokovaná, že nevedela robiť spočiatku nič, dokonca preto požiadala aj o to, aby bola na cele sama. Nedokázala sa rozprávať s nikým... Až neskôr k nej pridelili spoluväzenkyňu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Youtube

Právnička sa ju pokúšala dostať von. To však nevyšlo. „Viem, že advokátka dala sťažnosť na krajský súd, lebo mňa nemal špeciál, mňa mal okres. Dala na krajský súd sťažnosť voči vzatiu do väzby. A som bola na wcku a tam som z rozhlasu počula, že zamietol krajský súd, že ostávam vo väzbe. Keby sa dalo skočiť z okna, tak skočím z okna, lebo tam nemáš iné východisko. Lebo len stojíš za tým oknom a pozeráš, ako, do p*či, by som sa stade dostal. Preletieť cez tú mrežu alebo sa vysušiť tam, alebo ja neviem,“ zverila sa dvojici moderátorov.

Vo väzení vôbec nevedela spávať, a preto začala brať tabletky, ktoré sú súčasťou jej života dodnes. Jednu vec si ešte zachovala, a tou je režim. Doteraz, aj keď nemusí, vstáva na budík, pretože je to pre ňu základ a ako sama hovorí, je vycvičená z basy ako pes.

Ďalším šokujúcim odhalením bolo, že vôbec nechodila na vychádzky. Za celý svoj pobyt bola vonku iba dvakrát. A keďže nechodila na vzduch, čas "zabíjala" štrikovaním, pozeraním televízie či čítaním.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Miroslav Vacula

Na moment, keď ju prepúšťali nezabudne do konca svojho života. O tom, ako súd rozhodol, sa dozvedela z televíznych správ. Všetko zvládala v pohode až do poslednej chvíle. Vtedy sa doslova zložila. „Už mi čítali, že ste prepustená, počúvaj, ja som sa normálne zložila. Nohy sa mi podlomili z toho, že mám ísť von. Ja keby som tých psov nemala, ja ani nejdem von, tam ostanem. Už som si na to navykla,” prezradila.

Tak, ako sa predtým tešila na svoj odchod, keď to prišlo, vyžiadala si lekársku pomoc. „Hovorím, viete čo, ja musím nejakú injekciu zobrať alebo nejakú tabletku, lebo ja to neprejdem. Zobrali ma do ošetrovne dole, tam mi lekár, že: Takto ste sa držali a posledný deň ste sa takto zbastarčili. Hovorím, strašne mi je zle, tak mi dal injekciu,” dodala.