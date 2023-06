Populárny festival v Česku rieši zvláštny ŠKANDÁL: Napadli ho HACKERI... Obrazovky ovládli PODIVNÉ SYMBOLY!

HRADEC KRÁLOVÉ - Jeden z najpopulárnejších českých festivalov Rock for People rieši zvláštny škandál. Chvíľu pred koncertom kapely Slipknot ho totiž napadli hackeri. Zmocnili sa obrazoviek na hlavnom pódiu a premietli na nich zvláštny symbol. Organizátori nechápu, čo tým chceli dosiahnuť!

Pred štvrtkovým koncertom kapely Slipknot sa do siete populárneho českého festivalu Rock for People nabúrali hackeri. Na obrazovkách hlavného pódia odvysielali 20-sekundové video, ktoré začalo odrátavaním a končilo divným symbolom. Väčšina fanúšikov si zrejme myslela, že šlo o súčasť šou, no organizátori priznali, že išlo o neplánovanú akciu.

„Situáciu preverujeme a zisťujeme, čo sa presne stalo,“ povedal podľa Blesk.cz Tomáš Pokorný, jeden z hlavných koordinátorov festivalu. „Museli to byť profíci. Nevieme, čo tým vlastne chceli povedať,“ dodal Pokorný. A hoci väčšina prítomných zásah hackerov ani nepostrehla, verní fanúšikovia hneď vedeli, že niečo nie je v poriadku.

Galéria fotiek (2) Symboly sa na pódiu objavili tesne pred koncertom kapely Slipknot.

Zdroj: Profimedia

„Som veľká fanúšička kapely Slipknot a poznám fakt všetky ich pesničky a klipy. Preto ma pred ich koncertom prekvapilo toto video, ktoré ku kapele vôbec nepatrí. Ak sa im tam fakt niekto nabúral a pustil si tam vlastné video pred 40 tisícmi ľudí, tak to klobúk dole,“ smiala sa jedna z diváčok.

K hackerskému útoku na festival sa zatiaľ nikto oficiálne neprihlásil. Rovnaký symbol, ktorý sa objavil na pódiu, sa však začal objavovať na billboardoch a plagátoch po celom Česku. Predpokladá sa teda, že ide o vopred pripravenú kampaň. Čo je jej zámerom, sa dozvieme zrejme už čoskoro.