TENTO fešák sa prezentuje ako nový ženích: V Markíze ZÚRIA... Je to PODVODNÍK!

Galéria fotiek (1) Mladík sa prezentuje ako nový ženích.

Zdroj: TV Markíza

BRATISLAVA - Len v piatok vyvrcholila prvá séria šou Ruža pre nevestu veľkým finále. A hoci to spočiatku vyzeralo, že ďalšie už Markíza riešiť nebude, napokon si diváci projekt obľúbili a televízia plánuje vyrábať ďalšiu sériu. A istý mladík zo Spišského Podhradia tvrdí, že natáčanie je už v plnom prúde a on je novým ženíchom. Zverejnil tiež, že za porušenie mlčanlivosti dostal aj pokutu. V Markíze zúria... Je to podvodník!