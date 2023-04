9. kolo Let's Dance: Tancujúci moderátori, Adela ukázala PODPRSENKU a... Toto sú FINALISTI!

Diváci televízie Markíza opäť zasadli pred televízne obrazovky a, ako každú nedeľu, tak aj túto, podporovali svojich tanečných favoritov. Finále šou sa nezadržateľne blíži, čo pociťovali aj tanečníci. Tí si museli pripraviť až tri tance. Na jeden z tréningov ich prišli podporiť aj ich najbližší.

Tanečné topánky si v deviatom kole neobuli len tanečníci, ale aj moderátori Viktor Vincze a Lucia Hlaváčková. Tí v úvode svojím výkonom prekvapili naozaj všetkých, dokonca aj samotnú porotu. „Keď už sme pri Jánovi Ďurovčíkovi, tak my sme už v zákulisí počuli, že porota sa veľmi teší, že ako bude môcť ohodnotiť náš tanec, takže Ján Ďurovčík, nech sa páči," obrátil sa na porotcovského kata Viktor Vincze.

„V réžii si práve pustili ten záznam a odkazujú, že nie je čo hodnotiť," rozosmial svojimi slovami moderátorov. Po ich výkone všetkých prekvapil záber na porotcov, presnejšie na Adelu. Tá ani v tomto kole nešetrila pochvalami, ale, ako si diváci mohli všimnúť, tentoraz na živý prenos zvolila oversize sako, pod ktorým nemala nič okrem sexi lesklej podprsenky.

Tohtoročné semifinále otvárali Vratko Sirági s Annou Riebauerovou s neskutočným paso doble, za svoj výkon získali 35 bodov. Po nich nasledovali manželia Gáboríkovci, a tí za svoj jive zinkasovali iba 25 bodov. Za romantickú rumbu v podaní Janky Kovalčíkovej a Viléma Šíra udelila porota štedrých 30 bodov. No a prvé kolo uzavreli Gabika Marciková a Matyáš Adamec s najvyšším skóre, a to 38 bodov.

Moderátori v úvode avizovali, že dve dvojice s najvyšším počtom bodov sa automaticky dostanú do finále, zatiaľ čo ďalšie dva páry si budú musieť zatancovať v rozstrele cha-chu. Druhá polovica večera dopadla nasledovne: Gabika a Matyáš sa s dychvyrážajúcim waltzom dostali 40 bodov, a tak sa umiestnili v tabuľke na prvom mieste. Druhí skončili Vratko a Anna. Tretie a štvrté miesto obsadili Janka s Vilémom a manželia Gáboríkovci.

Po druhom tanci sa ukončilo SMS hlasovanie, a práve spočítanie všetkých hlasov určilo dva páry, ktorých kroky smerovali rovno do finále. Presnejšie išlo o Vratka Sirágiho a Annu Riebauerovú i Janku Kovalčíkovú a Viléma Šíra. V tanečnom rozstrele sa tak stretli Gabika Marcinková s Matyášom Adamcom a manželia Gáboríkovci. O ich osude rozhodla porota.

No a je rozhodnuté! Pred bránami finále tanečnú šou opúšťajú manželia Gáboríkovci. Ich odchod dojal všetkých prítomných. „Je to úžasný pocit, byť v tejto šou. Chcel by som poďakovať televízii Markíza a celému štábu s ktorými som sa zoznámil, sú to všetko úžasní ľudia. Takisto mojim rodičom, svokrovcom, lebo o detičky bolo perfektne postarané. A očakávania som nemal, my sme išli, ako sa hovorí, od zápasu k zápasu, ale bola to jedna veľká bublina, ktorá bola neuveriteľná... A v neposlednom rade by som chcel poďakovať tuto mojej drahej učiteľke tanca," zneli záverečné slová Mariána Gáboríka.

