DESIVÉ NÁSLEDKY po účinkovaní v markizáckej šou: Totálne zničená PSYCHIKA!

PRAHA - To, že markizácky Survivor je naozaj drsná šou, dokazuje nielen to, že súťažiaci stratili množstvo kíl. Mnohí totiž priznávajú, že si zo súťaže odniesli následky, s ktorými sa im vyrovnáva len ťažko. Bojuje s nimi aj Pavlína Sigmundová a tvrdí, že psychicky je to oveľa náročnejšie ako fyzicky.

Pavlína Sigmundová opustila Survivor v časti, ktorá bola odvysielaná koncom marca. Vtedy už ale bola nejaký ten čas doma, keďže šou sa vysiela s istým oneskorením oproti realite. A stále sa u nej ešte nevrátilo všetko do starých koľají! „Ešte si na pár vecí zvykám, ale myslím si, že je to už teraz dobré,” povedala pre Super.cz.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Markíza

Následne prezradila, že návrat do Česka a do bežného života vôbec nebol jednoduchý. Zo šou si proste odniesla následky! „Tá aklimatizácia je dosť náročná, doteraz mi vadí ruch a veľa ľudí, je pre mňa veľmi náročné, keď sa napríklad ľudia prekrikujú. Je to pre mňa doteraz zložité, doteraz mám strach ísť napríklad sama do obchodu bez toho, aby som mala vedľa seba niekoho, takú pevnú skalu, o koho sa môžem oprieť,” prezradila šokujúce skutočnosti.

Okrem toho mala zničené vlasy a veľa jej ich aj vypadalo. Zmenili sa aj proporcie jej tela. „Takže postupne dávam seba a svoje telo dokopy. Dúfam, že to bude už len lepšie. Psychicky je to trochu zložitejšie než fyzicky,” priznala.

A dokazujú to aj jej slová o tom, aký prístup mala k jedlu po návrate z ostrova. Kilá navyše nie sú až taký problém ako to, čo sa človeku deje v hlave. „Keď som sa vrátila, tak to veľmi rýchlo išlo hore. A myslím si, že nájsť rovnováhu v tom jedle je veľmi, veľmi ťažké. Mám teraz nejakých 7 kíl nad pôvodnou váhou, čo je dosť. Všetko, čo bolo okolo mňa, hneď som to zjedla. Nešlo to zastaviť, bolo to, akoby som neustále mala v hlave myšlienku, že mi to jedlo niekto vezme a že všetko to jedlo musím zjesť a čo najrýchlejšie, bol to taký šprint. A nedalo sa to zastaviť,” vyslovila krutú pravdu, ktorá v mnohých určite vyvolá zimomriavky. Zostáva už len veriť, že sa Pavlíne opäť podarí nájsť životnú rovnováhu...