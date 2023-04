Milan Ondrík po zásnubách z ľútosti: Prehovoril o SVADBE!

Herec Milan Ondrík naposledy zahviezdil v jojkárskom seriáli Iveta, ktorý u divákov žal jeden úspech za druhým. Stvárňoval homosexuálneho modelingového guru Adriána a svoju úlohu zahral excelentne. Priaznivci ho nemali možnosť vidieť len na televíznych obrazovkách, ale aj na premietacom plátne. Milan si totiž zahral v dvoch úspešných slovenských filmoch, a to v komédii Čierne na bielom koni a v dráme s názvom Tieňohra.

No a niet divu, že za svoje výborné herecké výkony bol aj nominovaný v ankete Slnko svieti v kategórii najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe, a to za oba vyššie spomenuté filmy. Jeho jediným konkurentom bol Attila Mokos, ktorý túto kategóriu nakoniec aj vyhral. Síce si Milan ocenenie domov neodniesol, ale ako nám sám prezradil, necítil sklamanie.

„Nie som sklamaný, pretože ja to Attilkovi Mokosovi veľmi doprajem. Ja som to aj tušil, že sa to tak stane. Ja som veľmi prajný človek a pre mňa je to, že si ma už len niekto všimol, že som bol nominovaný, ocenením. A som rád, že to tak dopadlo,” prezradil nám v úvode nášho rozhovoru na prestížnej akcii.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Vlado Anjel

Spoločnosť mu na odovzdávaní filmových cien robila jeho dlhoročná partnerka Zuzana Moravcová, s ktorou má tri deti - Adamka, Alžbetku a Anežku. No a keďže si rokmi vybudovali naozaj krásny a úprimný vzťah, rodinu, a tiež sa aj zasnúbili, naskytá sa tu otázka aj ohľadne svadby. „Svadbu sme ešte nemali,” priznal pre Topky.sk herec.

„Náš zväzok je tak silný, tým zväzkom sú naše deti a naša spoločná domácnosť. Viem, že ten moment niekedy príde. Tie zásnuby boli tak strašne dávno, bolo to na oslave narodenín. Podstatné je pre mňa vzťah udržiavať zdravý, aby deti vyrastali v zdravej a čistej rodine, pretože poznám veľa ľudí v mojom okolí, ktorí sú zosobášení a doma si nevedia prísť na meno,” vyjadril sa.

Je viac než jasné, že sa Zuzana a Milan aj po toľkých rokoch milujú a k svojmu šťastiu nepotrebujú žiadny oficiálny papier. Zaujímalo nás teda, aké je tajomstvo ich vzťahu. „Tolerancia. Naučil som sa veľakrát ustúpiť, aj keď som tisícpercentne presvedčený, že mám pravdu,” priznal nám.

To, v akých filmových počinoch budete môcť herca Milana Ondríka najbližšie vidieť, sa dozviete vo videorozhovore vyššie.