Český herec po operácii: Extrémne to opuchlo... Akoby som mal DVA PENISY!

13. marca herec Roman Tomeš informoval svojich fanúšikov, že „nie je nič lepšie, ako sa zobudiť po operácii.” Pod nôž sa dostal kvôli pruhu a nebolo to v jeho živote po prvý raz.

Tento zákrok absolvoval celkovo trikrát. „Ako dlhoročný zberateľ pruhov túto súťaž oficiálne ukončujem! Nabudúce už maximálne ako sprievod do pôrodnice!” vyhlásil dvojnásobný otec, ktorý má dvoch synov s kolegyňou Michaelou Tomešovou, za slobodna Doubravovou.

Bohužiaľ, nezotavuje sa úplne bez problémov. „Je to tak, bohužiaľ boli komplikácie. Som v pokojovom režime. Veľmi sa mi to nedá vydržať, som workoholik, tak sa to trošku prejavilo,” prezradil pre Super.cz. „Je to trochu chúlostivá téma. Po operácii mi dole niečo opuchlo, opuchlo to monštruózne. Vyzerá to, že mám dole dva... Vieme čo. Ale ani jeden z nich nie je plne funkčný, takže je to vlastne nepoužiteľné,” dodal so smiechom.

„Včera sme sedeli s manželkou Mišou na gauči, dotkla sa mi nohy a bola nadšená, že stačí dotyk... Tak som jej povedal, že to je ten druhý. Je to zábavné,” prezradil ešte.