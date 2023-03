Mladú Slovenku trápi ZDRAVIE: Stále je CHORÁ… Píšem ZÁVET!

BRATISLAVA - Exotická kráska Aicha zahviezdila už v niekoľkých markizáckych šou. Najprv hľadala lásku v šou Love Island, zatancovala si aj v minule sérii Let's dance. A človek by si povedal, že taká krásna a najmä mladá žena, ktorá sa aktívne venuje športu, je v perfektnej kondícii. Lenže...

Tí, čo Aichu pravidelne sledujú na sociálnych sieťach, vedia, že v poslednom období je často chorá. Pravidelne ju trápia zdravotné problémy, no a aktuálne sa to deje opäť. To, že nie je fit, ju zjavne začína poriadne frustrovať.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram Aicha

Teraz na svojom profile zverejnila informáciu, že ju zdravie zasa "dobehlo". „Zasa som chorá, pomoc. Každý mesiac 2x... Ja už neviem, čo s tým," zverila sa rozrušená kráska svojim fanúšikom a následne zverejnila fotku teplomera, ktorý ukazuje, že má vysoké horúčky - konkrétne 39,9 stupňov.

„Píšem závet o tom, komu prenechám všetko svoje oblečenie. Záujemcovia správa," napísala so sarkazmom Aicha, na ktorej vidno, že častých zdravotných problémov už má naozaj plné zuby a z tejto situácie je zúfalá.