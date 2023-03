Zuzana Čimová HORE BEZ: Takto ste moderátorku Televíznych novín ešte nevideli!

BRATISLAVA - Tváre televízneho spravodajstva svoju prácu väčšinou berú tak vážne, že si dávajú veľký pozor na to, ako sa ukážu na sociálnych sieťach. Na obraze totiž musia pôsobiť pomerne seriózne, no a svoju odviazanú stránku si nechávajú za zatvorenými dverami súkromného života. Zuza Čimová si ale predsa len aktuálne dovolila niečo, čo by diváci Televíznych novín nečakali..