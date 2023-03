Vendulka Utešiteľka (58) z Básnikov po BRUTÁLNOM NAPADNUTÍ: Prvýkrát sa POSTAVILA na vlastné nohy!

KALIFORNIA - V auguste sme na Topkách informovali o hrozivom osude Evy Jeníčkovej (58), ktorú verejnosť pozná ako Vendulku Utešiteľku z Básnikov. Herečku v USA, kde už niekoľko rokov žije, brutálne napadli dva pitbully. Odvtedy má vážne zdravotné problémy a kvôli nákladnej liečbe sa dostala aj do dlhov. Vďaka finančnej zbierke však svoj stav mohla opäť začať riešiť a... Prvýkrát sa postavila na vlastné nohy!

Vo februári uplynulo presne 5 rokov od brutálneho napadnutia českej herečky Evy Jeníčkovej. Bola práve vo Venice v Kalifornii na prechádzke so svojím psom, keď na ňu zozadu zaúčtočili dva pitbully a dohrýzli jej ľavú nohu. Brunetka však urobila zásadnú chybu - nešla hneď k lekárovi. A vážne na to doplatila svojím zdravým.

„Mala som štyri natrhnuté svaly v pravom bedre. Stredný sedací sval, ktorý je hlavným nositeľom telesnej hmotnosti, bol úplne odtrhnutý, stenšil sa a chirurg musel použťi darcovskú šľachu, aby ho znovu pripevnil. Utrhli sa mi všetci tri hamstringy v zadnej časti nohy, spojené doslova len drobnou niťou zo spodnej časti panvy,“ opísala Eva.

Navyše nesprávne nastavenou liečbou jej pomaly mizol sedací sval. Telo tak nebolo schopné uniesť jej hmotnosť. Pridali sa preto ďalšie zdravotné problémy - vysunutá medzistavcová platnička v bedrovej časti chrbtice. Zdravotné problémy ju navyše dostali do veľmi ťažkej finančnej situácie. V lete tak herečka sama založila zbierku s prosbou o pomoc.

A podarilo sa. Eva mohla pokračovať v liečbe, ktorá začína mať prvé výsledky. Po dlhých rokoch utrpenia, sa totiž po prvýkrát opäť postavila na vlastné nohy. „A to som si myslela, že to nikdy nepríde. V mojich temných chvíľach, keď sa môj "Factor X", ten negatívny vnútorný hlas začať prekopávať, som o tom pochybovala, že toto prekliate šialené zranenie niekedy skončí,“ informovala v týchto dňoch na sociálnej sieti Instagram.

No ona sa nevzdávala a skúšala a trénovala. „Dokonca mi povedali, že si mám zobrať tabletku na upokojenie, keď som cvičila v komore,“ priznala Jeničková. No napokon prišiel žiadúci výsledok. Herečka sa opäť postavila na vlastné nohy a dokonca uniesla 98% svojej telesnej hmotnosti.

„Prvýkrát po rokoch som sa cítila normálne! Stále je pred nami veľa práce, ale musím osláviť tento monumentálny prielom. Viem, že bez pomoci mnohých ľudí okolo mňa a všetkej vašej úžasnej podpory na blízku aj na diaľku, by som stále so škrípaním zubov bojovala, aby som sa cez to dostala,“ napísala k videu, kde za pomoci bežeckého pásu NASA opäť pomaly chodí.