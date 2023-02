Nestarnúca Zora Czoborová nám prezradila svoj RECEPT NA KRÁSU: Ženy, wau... TOTO musíte vyskúšať!

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Hovorí sa, že o veku žien by sa nemalo nahlas hovoriť, no niečo ako číslo rozhodne nemôže uraziť fitnessku Zoru Czoborovú. Aj napriek tomu, že má už nejaký ten rôčik po päťdesiatke, svojím sviežim vzhľadom by hravo schovala do vrecka aj o polovicu mladšie ženy. Nie nadarmo ju mnohí označujú ako slovenskú verziu nestarnúcej Jennifer Lopez. A nám prezradila svoj recept na krásu!