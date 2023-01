Ranná autonehoda bývalého farmára: Vyjadrenie k celej situácii... Som rád, že žijem!

Včera okolo siedmej hodiny ráno sa v jednej z bratislavských častí na frekventovanej ulici stala dopravná nehoda, ktorej účastníkom bol aj exsúťažiaci z reality šou Farma Imrich Baron Štefaník. Naposledy ho jeho fanúšikovia mohli vidieť aj v boxerskom zápase, v ktorom nastúpil proti známemu raperovi.

K zrážke dvoch vozidiel, pričom jedno z nich patrilo spomínanému exfarmárovi, došlo na Tomášikovej ulici. Podľa záberov, ktoré boli zverejnené na súkromnom profile podnikateľa, vyzerala nehoda hrozivo. Preto sme o stanovisko požiadali aj samotného Barona, ktorý sa exkluzívne vyjadril k celej situácii pre Topky.sk.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram I.S.

„Išiel som pre maminu aj pre malého syna okolo siedmej ráno. Išiel som z Tomášikovej a neviem, či ja som prešiel na oranžovú alebo druhá účastníčka nehody, ale zrazu sme sa čelne zrazili. Neviem, nepamätám si to presne. Zrazu bola predo mnou, ja som to ešte na poslednú chvíľu stihol vytočiť, pretože ak by som do nej priamo vrazil, tak by to zrejme neprežila,“ opísal nám desivý zážitok.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Archív I.S.

Bývalý farmár ani počas takéhoto vážneho momentu nepodľahol stresu, zachoval si chladnú hlavu a promptne reagoval, čo je obdivuhodné. „Bola vystrašená, hneď som ju vybral z auta, dal som ju na kraj, obliekol som jej vestu a zapol som výstražné. Nemala žiadne poranenia,“ pokračoval s vyjadrením o pomoci druhej účastníčke. Na miesto havárie okamžite privolal políciu aj záchranné zložky. Keďže všetci vyviazli bez akýchkoľvek zranení, záchranná služba na mieste nehody nakoniec potrebná nebola.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Archív I.S.

Zdravie je to najdôležitejšie, čo v živote máme a uvedomuje si to aj samotný Baron. Je rád, že nehodu prežil, čo napísal aj k svojmu instagramovému príspevku, a taktiež je rád, že sa nikomu nič nestalo. „Chvalabohu sa nič vážne nestalo, všetci sme zdraví a plasty sa dajú opraviť,“ dodal na záver. Odhadovaná škoda na jeho aute je okolo 30-tisíc eur, pričom vozidlo druhej účastníčky je súce do šrotu.