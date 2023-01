MC Erik zarábal ťažké prachy a potom: DRSNÝ PÁD!

BRATISLAVA - Erik Aresta kedysi zažil obrovskú vlnu popularity so skupinou Maduar a neskôr vo dvojici s Barbarou Haščákovou. Ako prezradil, nezarábal vôbec zle. Lenže potom prišiel pád...

V 90. rokoch sa Slovenskom prevalila vlna danceflooru, s ktorou si mnohí spájajú skupinu Maduar. Ako speváčka sa k trojici mužov pripojila Barbara Haščáková, no po čase sa s Erikom Arestom osamostatnili.

Ako Erik poznamenal v týchto dňoch v rozhovore pre televíziu Nova, on tlačil na to, aby spevácky ťahala skupinu práve iba Barbara, no zvyšok kapely nesúhlasil. A tak vzniklo duo Mc Erik a Barbara, ktoré žalo ohromné úspechy.

S popularitou sa samozrejme spájali aj pekné peniaze. „V dobe tej najväčšej slávy, nebudem klamať, že som nezarábal dobre – zarábal som,” netajil Erik. Akosi však zabudol myslieť na budúcnosť. „Ale nevedel som si odkladať, takže pochopiteľne, keď potom padla tá popularita a už tak nešli predaje tých albumov a neboli už vystúpenia, tak som sa dostal do situácie, keď som si znovu uvedomil hodnotu mincí a ako dobre chutí rožok s paštétou,” prezradil. Dnes už, našťastie, môže na ťažké časy spomínať s úsmevom.

Po rozpade dua s Barbarou sa odsťahoval do Prahy, kde sa opäť uplatnil ako DJ.