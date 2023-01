Nevesta pre milionára už čoskoro: Šou ZMENILA meno a MODERÁTOR… TOTO vážne?!

Veľkolepá romantická šou Nevesta pre milionára, akú Slovensko dovtedy ešte nevidelo, sa pred 17 rokmi nakrúcala v priestoroch kaštieľa v Beladiciach. Dvadsaťpäť finalistiek sa vtedy snažilo získať srdce feši "boháča" - nemeckého podnikateľa s českými koreňmi Jana Novotného, ktorému prischla prezývka "Honzík". Snáď nikto, kto túto šou sledoval, dodnes nevie zabudnúť na jeho obľúbenú vetu "Příjmeš moji růži?", z ktorej sa stala kultová hláška.

Markíza teraz vraj do šou oslovovala aj účastníčky, ktoré sa už v televíznych reality šou predtým objavili. Samozrejme, v hre sú aj ženy z bežnej verejnosti, ktoré prejavili záujem a prihlásili sa na kastingy, ktoré televízia spustila už pred nejakým časom. Na obrazovkách by sa šou mala objaviť už v roku 2023. S týmito informáciami prišiel portál mediaboom.sk, podľa ktorého by sa tohtoročná Nevesta nemala nakrúcať na Slovensku, ale v Turecku.

No a tým zmeny ani zďaleka nekončia. Televízia totiž aktuálne zmenila názov. Namiesto Nevesta pre milionára bude projekt niesť názov Ruža pre nevestu, čo podľa prvých špekulácií môže znamenať, že ženích nebude až taký majetný. No stále platí, že by malo ísť o niekoho úspešného. No a ďalšou novinkou je aj moderátor. Televízia stavila na neopozeranú a mladú tvár.

Divákov totiž bude touto šou podľa webu markiza.sk sprevádzať model a herec z Pána profesora Krištof Králik. A hoci sa mnohí čudujú, prečo televízia stavila na "neskúsené mladé ucho", tvorcovia zrejme dobre vedia, čo robia. „Krištofa Králika si diváci obľúbili v seriálovom hite Pán profesor a osvedčil sa aj ako moderátor formátu Voyo News. Rozhodli sme sa preto využiť jeho moderátorský potenciál v celosvetovo úspešnej romantickej šou Ruža pre nevestu, do ktorej konceptu skvelo zapadol,“ znie stanovisko TV Markíza.

